Comunicado do Business Wire :NETSCOUT

A NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), fornecedora líder na gerenciamento de desempenho, segurança cibernética, e soluções de proteção DDoS, anunciou hoje os resultados de um estudo da Forrester Consulting Total Economic Impact?, que avalia a economia de custos e os benefícios comerciais da implantação da solução NETSCOUT nGenius® Enterprise Performance Management para monitorar o desempenho do aplicativo e a experiência do usuário final em tempo real.

Combase em uma avaliação financeira e entrevistas com tomadores de decisão que implementaram a solução, o estudo da Forrester revelou que, ao longo de três anos, a solução nGenius Enterprise Performance Management apresentou importantes resultados:

-- Retorno geral sobre o investimento (ROI) de 234% em três anos

-- Benefícios de US$ 6,94 milhões com valor líquido de US$ 4,86 milhões em três anos

-- Redução de mais de 80% em recursos técnicos no gerenciamento de incidentes pelas equipes de operações de TI

-- Aumento de 7,5% na produtividade em forma de receita no desempenho da função de agentes que lidam diretamente com clientes

-- Prazo de retorno inferior a seis meses

"As organizações dependem de aplicativos fundamentais para suas operações e não podem tolerar interrupções dispendiosas ou problemas de desempenho", afirmou Michael Szabados, diretor de operações da NETSCOUT. "Acreditamos que a pesquisa da Forrester mostra que as organizações que usam o nGenius Enterprise Performance Management podem obter alto retorno sobre o investimento, evitando longos períodos de inatividade e perda de receita, permitindo uma resolução mais rápida das causas principais e um uso mais eficiente dos recursos internos".

Após entrevistas com usuários da NETSCOUT, o estudo da Forrester também descobriu que a NETSCOUT oferece vários benefícios adicionais, como redução de incidentes de degradação de desempenho por meio de monitoramento proativo e excelente suporte pós-venda

Para revisar os resultados do estudo, visite nosso site.

Sobre a NETSCOUT

A NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) protege o mundo conectado contra ataques cibernéticos e interrupções de desempenho e disponibilidade por meio da plataforma de visibilidade exclusiva da empresa e soluções alimentadas por sua tecnologia pioneira de inspeção profunda de pacotes em escala. A NETSCOUT atende as maiores empresas, provedores de serviços e organizações do setor público do mundo. Saiba mais em www.netscout.com ou siga @NETSCOUT no LinkedIn, Twitter ou Facebook.

©2023 NETSCOUT SYSTEMS, INC. Todos os direitos reservados. NETSCOUT, o logotipo NETSCOUT, Guardians of the Connected World, Visibility Without Borders, Adaptive Service Intelligence, Arbor, ATLAS, Cyber Threat Horizon, InfiniStream, nGenius, nGeniusONE e Omnis são marcas registradas ou marcas comerciais da NETSCOUT SYSTEMS, INC., e/ ou suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou outros países. As marcas registradas de terceiros mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230425005219/pt/

Contato

Editorial:

Maribel Lopez Manager, Marketing & Corporate Communications +1 781 362 4330 [email protected]

Chris Shattuck Finn Partners for NETSCOUT +1 404 502 6755 [email protected]

