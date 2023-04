Biden alerta que ataque nuclear da Coreia do Norte causaria 'fim' do regime

O presidente americano, Joe Biden, advertiu, nesta quarta-feira (26), que um ataque nuclear da Coreia do Norte provocaria o "fim" do regime, durante coletiva de imprensa conjunta com seu contraparte sul-coreano, Yoon Suk Yeol, na Casa Branca.

O presidente sul-coreano disse que os Estados Unidos responderiam a qualquer ataque nuclear de seu vizinho do norte. "Nossos dois países acordaram consultas presidenciais bilaterais imediatas em caso de um ataque nuclear da Coreia do Norte e prometem responder da mesma maneira rápida, esmagadora e decisiva, utilizando toda a força da aliança, inclusive armas nucleares dos Estados Unidos", afirmou Yoon.

