Sobe para 16 o número de mortos em explosões acidentais em delegacia no Paquistão

O número de mortos na explosão de munições em uma delegacia antiterrorismo do Paquistão subiu para 16 nesta terça-feira (25), anunciou a polícia, que atribuiu o incidente a um curto-circuito na unidade.

Entre as vítimas estão um policial, cinco suspeitos de terrorismo que estavam detidos aguardando interrogatório e dois irmãos de 4 e 6 anos que viviam nos arredores do local, informou à AFP Akhtar Hayat Gandapur, membro da polícia da província de Khyber Pakhtunkhwa.

Mais de 50 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas.

As explosões no interior de uma delegacia de Kabal, uma cidade no vale do Swat (noroeste), provocaram o desabamento do prédio na segunda-feira (24).

A polícia local atribuiu o incidente a um curto-cirtuito no porão da unidade policial, onde estavam armazenadas "granadas e outros explosivos".

Gandapur afirmou que a hipótese de ter sido um ato terrorista havia sido descartada.

"Ainda não encontramos evidências físicas ou visuais que sugiram um atentado suicida, mas examinaremos todos os aspectos do assunto durante a investigação", confirmou.

Outro policial da região, Khalid Sohail, explicou o caráter das munições encontradas no local.

"Trezentos quilos de explosivos, entre eles minas antitanque e terrestres, projéteis de artilharia e morteiros, foram armazenados no porão, além de artefatos explosivos improvisados e coletes explosivos confiscados" pertencentes aos terroristas, contou.

Nove policiais foram velados na manhã desta terça-feira, com seus caixões envoltos na bandeira do Paquistão.

