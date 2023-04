Pauta de infográficos

* Sudão-golpe-confrontos-Forças-Armadas: mapa do Sudão e dos países vizinhas após a instauração de uma trégua de 72 horas para permitir a saída de civis. (135 x 152 mm) - Disponível

* EUA-política-voto-Biden: perfil do 46º presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que aos 80 anos anunciou que vai se candidatar à reeleição em 2024. (135 x 101 mm) - Disponível

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 25 de abril às 4h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno a cidade de Bakhmut, que as forças russas buscam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

* Quênia-cultos-investigação-polícia: mapa localizando a zona onde foram descobertos os corpos de dezenas de membros de uma seita em uma floresta no leste do Quênia. (90 x 133 mm) - Disponível

* Haiti-confrontos-direitos-diplomacia: mapa da capital do Haiti, Porto Príncipe, e arredores, localizando os bairros controlados por guangues armadas. (135 x 140 mm) - Disponível

* Paquistão-polícia-confrontos: mapa do Paquistão localizando a cidade de Cabal, onde ocorreu uma explosão em uma comissária de polícia. (45 x 45 mm) - Disponível

* Terremoto-Indonésia: mapa da Indonésia localizando o epicentro de terremoto de magnitude 7,1, que ocorreu em 24 de abril. (90 x 41 mm) - Disponível

* Paraguai-eleições-política: intenção de voto no Paraguai para a eleição presidencial de 30 de abril, segundo a Atlas. (90 x 68 mm) - Disponível

* Espanha-clima-meteorologia:

1/ Conjunto de mapas da Espanha com as anomalias de temperatura às 10h (Bras.) referentes a média entre 1991-2020 da quarta-feira 26 de abril para sábado 29, quando o país viverá uma onda de calor excepcional. (135 x 62 mm) - Atualização disponível

2/ Média das temperaturas de 2023 na Espanha, comparada com a média do período de referência 1991-2020, com previsão até 4 de maio. (90 x 73 mm) - Disponível

* Índia-população-ONU-demografia:

1/ Mapa da Índia com a densidade populacional a partir de dados estimados atualizados em novembro de 2020. (90 x 108 mm) - Reenvio disponível

2/ População da Índia por gênero e idade em 1950, 2023 e 2100. (135 x 87 mm) - Reenvio disponível

3/ Evolução da diferença populacional entre os dois países mais povoados do mundo: China e Índia. (89 x 69 mm) - Reenvio disponível

4/ Curvas históricas de evolução da população da Índia e da China desde 1950, com previsões até 2100. (135 x 87 mm) - Reenvio disponível

* EUA-espaço-ciência-Nasa-Lua-Marte-aeroespacial: cronologia das missões para a Lua, por país e por resultado da missão. (135 x 118 mm) - Reenvio disponível

