PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA ELEIÇÕES BIDEN: Biden anuncia candidatura à reeleição em 2024

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

SUDÃO COMBATES: Cessar-fogo de 72 horas começa no Sudão

=== EUA ELEIÇÕES BIDEN ===

WASHINGTON:

Biden anuncia que será candidato à reeleição em 2024

O presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, anunciou nesta terça-feira (25) que será candidato à reeleição em 2024 e inicia, com a idade recorde de 80 anos, uma nova campanha intensa pela Casa Branca.

(EUA política eleições, 700 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Joe Biden, um otimista na 'batalha pela alma da nação'

Joe Biden, 80 anos, anunciou que disputará a reeleição para seguir com "a batalha pela alma" de uma nação dividida, mas o caminho está repleto de obstáculos, com um índice de popularidade reduzido e as limitações próprias da idade.

(EUA governo política, 970 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

WASHINGTON:

Os grandes desafios de Biden à reeleição

O caminho de Joe Biden para a eleição presidencial de 2024 será difícil, com obstáculos como sua idade, ameaças geopolíticas e até a possibilidade de seu adversário não ser Donald Trump.

(EUA eleições política, 680 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

O que aconteceu com as promessas eleitorais de Biden?

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira (25) a sua intenção de concorrer à reeleição e está totalmente envolvido na campanha, mas o que aconteceu com as promessas que fez quando chegou à Casa Branca?

(EUA conflito eleições diplomacia emprego política, Quadro, 823 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Kamala Harris, novamente à sombra de Biden

Kamala Harris, a primeira mulher, a primera afro-americana e a primeira pessoa de origem asiática a ser vice-presidente dos Estados Unidos, continua à sombra de Joe Biden, que anunciou nesta terça-feira(25) sua candidatura à reeleição.

(EUA eleições governo política, Ângulo, 554 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Os pré-candidatos às eleições presidenciais dos EUA em 2024

De seu adversário Donald Trump, ao governador da Flórida, Ron DeSantis, e um ex-embaixador, estes são alguns dos candidatos que Joe Biden pode enfrentar na disputa pela Casa Branca em 2024.

(EUA eleições política, 500 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

A mensagem de Biden em vídeo: liberdade ou caos

Em um vídeo de três minutos publicado às 6h00 da manhã, horário de Washington, Joe Biden insiste que encarna os valores fundamentais da liberdade e a democracia, frente aos extremistas e radicais que ameaçam os Estados Unidos.

(EUA eleições políticas, Quadro, 480 palavras, a ser transmitida)

=== SUDÃO COMBATES ===

CARTUM:

Cessar-fogo de 72 horas entra em vigor no Sudão

Um cessar-fogo de 72 horas entre os dois generais que disputam o poder no Sudão entrou oficialmente em vigor nesta terça-feira (25), após 10 dias de combates que deixaram centenas de mortos e provocaram uma fuga em larga escala de estrangeiros.

(Sudão conflito, 840 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

JIDÁ:

Refugiados contam sua angustiante fuga do Sudão para a Arábia Saudita

Agarrados às suas malas, ainda se recuperando das memórias de ataques aéreos e combates urbanos no Sudão, vários civis relatam sua angustiante jornada do Mar Vermelho a Jidá, na Arábia Saudita.

(Sudão Arábia conflito refugiados, 610 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Bogotá recebe encontro internacional para descongelar diálogo político na Venezuela

Vinte delegações mundiais convocadas pelo presidente colombiano Gustavo Petro se reúnem nesta terça-feira (25) em Bogotá com um objetivo: mediar as tensões entre o governo e a oposição da Venezuela com vistas às eleições de 2024.

(Colômbia Venezuela diplomacia política economia, 580 palavras, já transmitida)

BOGOTÁ:

Opositor venezuelano Guaidó denuncia expulsão da Colômbia

As autoridades colombianas expulsaram o líder opositor venezuelano Juan Guaidó, que entrou no país de forma "irregular", de acordo com Bogotá, horas antes de uma conferência internacional sobre a Venezuela na capital da Colômbia.

(Colômbia EUA Venezuela diplomacia política, 660 palavras, já transmitida)

TAIPÉ:

Presidente da Guatemala promete ser 'aliado sólido' de Taiwan

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, se comprometeu nesta terça-feira (25) a permanecer como um "aliado diplomático sólido" de Taiwan, durante uma visita à ilha de governo democrático que provocou críticas da China.

(Taiwan Guatemala diplomacia China política, 620 palavras, já transmitida)

LOS ALGODONES:

'Cidade Molar', a meca odontológica do México que recebe milhares de americanos

A cidadezinha mexicana de Los Algodones recebe diariamente milhares de estrangeiros que não vão em busca de praias ou resorts nesta pequena localidade na fronteira com os Estados Unidos. Aqui, a atração turística são os dentistas.

(EUA odontologia medicina economia México saúde turismo, Reportagem, 800 palavras, a ser transmitida)

ASSUNÇÃO:

Em um Paraguai desigual, as cheias do rio marcam as diferenças

Entre os precários barracos de madeira, construídos por famílias de Assunção que tiveram que se afasar das margens do rio Paraguai devido a enchente, não há indícios da campanha eleitoral para as eleições presidenciais em 30 de abril.

(eleições pobreza investimentos Paraguai, Reportagem, 700 palavras, a ser transmitida)

NOVA YORK:

Começa julgamento civil contra Trump por estupro

Um julgamento civil contra o ex-presidente Donald Trump, acusado de estuprar uma outrora proeminente colunista americana há três décadas, começou nesta terça-feira com a seleção do júri em um tribunal de Nova York.

(EUA justiça estupro Trump, 500 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Príncipe William fechou acordo secreto com tabloide, afirma seu irmão Harry

O príncipe William, herdeiro britânico da coroa e príncipe de Gales, recentemente chegou a um acordo em um processo de hackeamento de telefone com um tabloide britânico, afirma seu irmão Harry em documentos judiciais divulgados nesta terça-feira (25).

(mídia realeza GB tribunal, 383 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

UE imporá controles reforçados ao TikTok e a outras plataformas

A União Europeia (UE) publicou nesta terça-feira (25) uma lista de 19 plataformas digitais com milhões de usuários, incluindo gigantes como o Instagram, TikTok e Twitter, que deverão passar por controles reforçados a partir do final de agosto.

(UE consumo mídia empresas internet, 549 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

MELINDE:

Jejum extremo de seita no Quênia deixa 89 mortos

O balanço macabro de vítimas continua aumentando na floresta de Shakahola, no leste do Quênia, onde foram encontrados nesta terça-feira (25) mais 16 corpos de membros de uma seita que promovia o jejum extremo, o que eleva o total a 89 mortos.

(Quênia religião polícia, 490 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PANAMÁ:

Falta de chuva ameaça operações no Canal do Panamá

A falta de chuvas obrigou o Canal do Panamá a reduzir o calado dos navios que cruzam a rota interoceânica, em meio a uma crise de abastecimento de água que ameaça o futuro desta importante rota marítima.

(clima transporte economia água Panamá, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

HAVANA:

Crise 'infernal' de gasolina perdura e causa transtornos em Cuba

"Isso é infernal!", exclama Lázaro Díaz, um carteiro cubano de 59 anos que leva um dia em uma fila esperando ter sorte para conseguir gasolina, na crise de escassez de combustível mais prolongada que os habitantes de Havana dizem ter vivido em anos.

(Cuba diesel social energia, Reportagem, 788 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SEUL:

Netflix anuncia investimento de US$ 2,5 bilhões em conteúdo sul-coreano

A Netflix vai investir US$ 2,5 bilhões (R$ 13 bilhões) em conteúdo sul-coreano nos próximos quatro anos, informou o diretor-executivo da gigante do streaming, Ted Sarandos, após uma reunião nos Estados Unidos com o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol.

(CoreiaSul EUA cultura cinema televisão internet, 470 palavras, já transmitida)

DENTON:

Rodeio Drag: cowboys gays do Texas laçam a discriminação

Montado em "Diamond", seu cavalo, John Beck desliza velozmente entre os obstáculos, deixando um rastro de poeira por onde passa. Ele é um dos 52 cowboys que competem um rodeio gay no coração do Texas, onde os direitos das pessoas LGBTQIA+ são alvo de ataques conservadores.

(EUA Texas política discriminação drag, Reportagem, 641 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Harry Belafonte, artista e ativista pioneiro, morre aos 96 anos

Harry Belafonte, o astro que introduziu os ritmos caribenhos na música americana e defensor dos direitos dos negros, morreu nesta terça-feira (25) em Manhattan, aos 96 anos, informou a imprensa local.

(EUA música gente morte, 600 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags