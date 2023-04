Os pré-candidatos às eleições presidenciais dos EUA em 2024

De seu adversário Donald Trump, ao governador da Flórida, Ron DeSantis, e um ex-embaixador, estes são alguns dos candidatos que Joe Biden pode enfrentar na disputa pela Casa Branca em 2024.

O duelo eleitoral de 2020 entre Joe Biden e Donald Trump se repetirá?

Apesar do indicamento histórico, o ex-presidente parece estar à frente de outros candidatos para conquistar a indicação republicana. Ele pode ser o escolhido novamente para enfrentar Biden na disputa eleitoral de novembro de 2024.

Após sua surpreendente eleição em 2016, o ex-empresário, que apesar das investigações a que é submetido por questões financeiras, por sua alegada pressão eleitoral na Geórgia em 2020 ou pela forma como administrou arquivos da Casa Branca, está em campanha eleitoral e denuncia "uma caça às bruxas".

Muitos republicanos também depositam suas esperanças em uma possível candidatura do governador da Flórida, Ron DeSantis, que com apenas 44 anos é considerado uma estrela em ascensão pela ala mais conservadora do partido.

Em 2018, o ex-oficial da Marinha foi eleito ao cargo no estado do sul dos Estados Unidos por uma pequena margem, após ter sido apoiado por Trump.

Desde então, o político se distanciou das ideias que compartilhava com o magnata americano e ganhou popularidade ao multiplicar slogans ultraconservadores sobre educação ou imigração.

"Para mim, a luta apenas começou", disse no início de novembro, após ter sido reeleito por uma maioria esmagadora como governador, alimentando especulações. No entanto, um anúncio formal não é esperado antes do verão (hemisfério norte, inverno no Brasil).

Depois de anos de lealdade a Trump, no cargo de vice-presidente, Mike Pence mudou de tom após a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, por apoiadores do magnata.

O cristão evangélico de 63 anos, explicitamente contrário ao aborto, multiplica os discursos em estados que poderão fazer a diferença durante as primárias republicanas na disputa pela Casa Branca.

A ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, é a única mulher a embarcar nas primárias republicanas. Sem negar os efeitos de Donald Trump, Haley criticou abertamente sua aventura pós-eleitoral por uma suposta fraude que nunca foi comprovada.

Já o senador Tim Scott, também da Carolina do Sul, sonha em ser o primeiro presidente republicano negro.

Em novembro, o congressista de 57 anos contou que seu avô votou em Barack Obama.

"Eu gostaria que tivesse vivido o suficiente para ver outro presidente negro e desta vez, um republicano!".

A escritora Marianne Williamson e o sobrinho de "JFK", Robert Kennedy Junior, são os únicos dois candidatos que entraram na disputa pela indicação democrata contra Joe Biden. Mas suas chances parecem extremamente pequenas.

Do lado republicano, também concorrem o ex-governador Asa Hutchinson e os empresários Vivek Ramaswamy e Perry Johnson, com poucas chances reais.

