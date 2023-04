Motor de avião pega foto após aeronave se chocar com pássaro e viagem segue normalmente

O motor de um avião pegou fogo no céu do Nepal após o choque com um pássaro logo após a decolagem. O incidente com aeronave, da companhia aérea Fly Dubai, ocorreu após o acidente com a ave ter ocasionado uma explosão no motor do avião.

O caso foi registrado na segunda-feira, 24. Em um registro de vídeo feito distante da aeronave, é possível ver o avião com forte brilho de fogo no céu e logo voltando ao controle ainda no ar.

A companhia aérea afirmou que não houve nenhum tripulante ferido e que a situação logo se estabilizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, o avião estava fazendo um voo comercial de Katmandu, capital do Nepal, até Dubai, nos Emirados Árabes. Na região em que o acidente aconteceu, os moradores puderam ouvir um barulho alto vindo do céu. Assustados, alguns decidiram filmar o céu e então publicar nas redes sociais.

O porta-voz da Fly Dubai disse ainda que a tripulação seguiu "procedimentos padrões" para controlar o fogo e a vigem foi continuada.

Vídeo: Motor de avião pega fogo após a decolagem, no Nepal

Confira notícias relacionadas

Sobre o assunto Taiwan detecta avião e 3 navios de guerra chineses perto da ilha (oficial)

Avião ucraniano de pequeno porte cai na fronteira com a Rússia; piloto é detido

Avião transformado em hospital transporta soldados feridos na guerra da Ucrânia

Avião bimotor cai em residências em Goiânia e deixa pelo menos seis feridos

Tags