Marcus Thuram, lesionado, vai desfalcar 'Gladbach' por tempo indeterminado

O atacante francês Marcus Thuram lesionou o músculo adutor no domingo na partida da Bundesliga do Borussia Mönchengladbach e ficará afastado por tempo indeterminado, informou o clube alemão em suas redes sociais nesta terça-feira.

"Marcus Thuram sofreu uma lesão muscular nos adutores durante a partida em casa contra o Union Berlin", perdida por 1 a 0 pelo 'Gladbach', disse o clube.

"O francês estará indisponível até novo aviso", acrescentou o comunicado, no momento em que restam apenas cinco rodadas da Bundesliga.

O Mönchengladbach havia anunciado recentemente que Thuram, de 25 anos, cujo contrato termina em junho, não permaneceria no clube.

Finalista da Copa do Mundo de 2022 com a França, o jogador fez sua melhor temporada na Alemanha, com 13 gols na Bundesliga (vice-artilheiro atrás de Niclas Füllkrug, que marcou 16 gols).

