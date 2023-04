Juan Carlos I deixa Espanha após visita muito discreta

O rei emérito Juan Carlos I deixou a Espanha nesta terça-feira (25) após uma visita de quase uma semana, a segunda desde que se estabeleceu em Abu Dhabi em 2020 assombrado por escândalos, e muito mais discreta que a primeira.

O ex-chefe de Estado espanhol (1975-2014), de 85 anos, partiu em um avião privado do aeroporto de Vitória (País Basco, norte), segundo imagens da televisão pública espanhola.

Ele chegou ao aeroporto de Vigo (Galiza, noroeste) na quarta-feira, procedente de Londres, para passar alguns dias na cidade costeira de Sanxenxo. Lá planejava participar de uma regata no fim de semana, com a participação do veleiro "Bribón", que historicamente ele comandou, mas devido ao mau tempo não pôde embarcar.

Participou nos treinos de quinta-feira e sexta-feira, mas acabou não participando da regata, que integra a Copa da Espanha, que o "Bribón" acabou ganhando.

Juan Carlos I prorrogou sua permanência em Vitória no domingo, onde havia agendado consultas médicas.

Desta vez, sua estadia foi muito mais discreta.

Durante os dias em que esteve em Sanxenxo, manteve-se praticamente recluso na residência cedida pelo amigo e companheiro de regatas, o empresário Pedro Campos. Saiu apenas para ir ao Iate Clube.

O rei emérito limitou-se a saudar a imprensa em seu carro, sem sequer baixar o vidro.

