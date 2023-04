Inflação infla vendas do Carrefour no 1T

O faturamento do grupo francês Carrefour alcançou 22 bilhões de euros (122 bilhões de reais) no primeiro trimestre de 2023, impulsionado pela inflação elevada e os "lucros de cota de mercado", sobretudo na América Latina.

O crescimento em lojas comparáveis - referência do setor - alcançou 12,3%, "sem contar a gasolina, nem efeitos do calendário e a taxas de câmbio constantes", informou o grupo alimentício nesta terça-feira (25).

A isto se somam os "lucros de cota de mercado nos principais países" onde a empresa está instalada, informou à imprensa Matthieu Malige, diretor-executivo de Finanças e Gestão do Carrefour.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vendas do grupo dispararam sobretudo na América Latina no primeiro trimestre do ano 26% para lojas comparáveis, para 5,8 bilhões de euros (32 bilhões de reais).

Este aumento ocorreu devido à forte inflação que a Argentina atravessa e às operações no Brasil, entre elas a integração do Grupo Big, que reforçou a liderança do Carrefour no país.

O grupo chefiado por Alexandre Bompard, que confirmou seus objetivos financeiros para 2023, vai celebrar sua assembleia-geral em 26 de maio e publicará seus resultados do primeiro semestre em 26 de julho.

cda-tjc/mb/mvv

Tags