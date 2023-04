Girona vence Real Madrid (4-2) com quatro gols de Taty Castellanos

O Girona surpreendeu ao vencer, nesta terça-feira, o Real Madrid, por 4 a 2, com quatro gols de Taty Castellanos, em jogo da 30ª rodada do campeonato espanhol, resultado que deixa o líder Barcelona ainda mais perto do título.

Valentín Castellanos balançou as redes quatro vezes (12', 24', 46' e 62') para o Girona enquanto o atacante brasileiro Vinicius Junior (34') e Lucas Vázquez (84') marcaram de cabeça para o gigante da capital.

gr/iga/aam

