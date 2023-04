Duas atrizes iranianas são acusadas por postar fotos sem véu

O Irã acusou duas atrizes conhecidas por postar fotos suas quebrando o código de vestimenta feminino do país, apenas algumas semanas depois de anunciar medidas rígidas contra essas violações, informou a mídia local.

A polícia de Teerã encaminhou o caso contra Katayoun Riahi e Pantea Bahram ao Judiciário do Irã, acusando-as do "crime de remover o hijab em público e postar fotos na Internet", disse a agência de notícias Tasnim na segunda-feira.

Se processadas, as atrizes podem enfrentar multas ou penas de prisão.

No início do mês, a polícia anunciou que começaria a usar tecnologia "inteligente" em locais públicos para reprimir as mulheres que desafiam o código de vestimenta obrigatório do Irã.

Na semana passada, fotos de Bahram, de 53 anos, viralizaram depois que ela posou sem véu na exibição de um filme, enquanto Riahi, de 61, postou várias fotos tiradas em locais públicos em Teerã em que não usava véu.

A exigência de que as mulheres usem o véu em público foi imposta logo após a revolução islâmica de 1979.

O número de mulheres no Irã que desafiam o código de vestimenta aumentou desde que uma onda de protestos provocou a morte sob custódia da curda-iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, em 16 de setembro, por supostamente violar esse código.

Em 16 de abril, as autoridades disseram ter fechado 150 estabelecimentos comerciais cujos funcionários não cumpriam o código de vestimenta.

Bahram e Riahi ganharam vários prêmios no Festival Internacional de Cinema Fajr, o principal evento cinematográfico do Irã.

Em novembro, Riahi foi libertada sob fiança após mais de uma semana de detenção por postar fotos no Instagram em solidariedade aos protestos de Amini, nas quais apareceu sem o lenço na cabeça.

Riahi foi a primeira atriz iraniana a postar essas imagens nas redes sociais em apoio ao movimento de protesto.

