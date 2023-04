Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

Hoje, The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) ("ELC") anunciou que Sara Moss, vice-presidente da The Estée Lauder Companies,tomou a decisão de se aposentar a partir de 1º de julho de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230425005175/pt/

Sara Moss to retire from The Estée Lauder Companies

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A incrível carreira de Sara na The Estée Lauder Companies começou em 2003, quando ela ingressou na organização como vice-presidente executiva e conselheira geral, cargo que ocupou até 2019, quando foi promovida a vice-presidente. Uma líder de pensamento reconhecida, parceira colaborativa e estrategista jurídica e de negócios perspicaz, Sara atuou como conselheira de confiança para os negócios, o Conselho de administração e a Família Lauder durante todo o seu mandato.

"Sara é uma mente jurídica excepcional, uma conselheira habilidosa, uma mentora valiosa e uma líder muito amada cujas percepções estratégicas, perspicácia nos negócios e bom senso contribuíram muito para o sucesso de nossa empresa", afirmou Fabrizio Freda, presidente e diretor executivo. "Seu caráter incrível, integridade inabalável e profunda empatia farão muita falta em toda a organização".

Como Conselheira geral, Sara liderou a função Jurídica global, bem como a função de Segurança corporativa, durante um período de enorme crescimento nos negócios e operações da ELC. Ela priorizou a visão de negócios e advogados dedicados a cada marca, região e função para apoiar o crescimento e a proteção da empresa com relevância local. Notavelmente, ela supervisionou a expansão internacional inicial da função na Europa, Ásia, Oriente Médio e América Latina, e colaborou de perto com a gerência sênior e equipes em toda a empresa para executar muitas aquisições, investimentos e licenças de luxo e prestígio globais. marcas.

Sara tem sido uma verdadeira campeã das iniciativas da empresa em Inclusão, diversidade e equidade e filantropia. Ela foi membro inaugural do Conselho de diversidade e a primeira patrocinadora executiva do Hispanic Connection Employee Resource Group. Em 2019, juntou-se a Jane Hertzmark Hudis, presidente de marca do grupo executivo, e Tracey T. Travis, vice-presidente executiva e diretora financeira, como patrocinadora coexecutiva da Women's Leadership Network (WLN). Ela é membro do conselho da ELC Charitable Foundation desde a sua criação.

Após sua promoção a vice-presidente em 2019, Sara atuou como consultora sênior da Diretoria executiva, do Conselho de administração e da Família Lauder, trabalhando em uma ampla gama de assuntos para apoiar estrategicamente o sucesso sustentável de longo prazo da empresa.

"Conselheira de negócios sênior de confiança por muitos anos, Sara cultivou fortes relacionamentos dentro de nossa família global da ELC e em toda a indústria", afirmou William P. Lauder, presidente executivo. "É com grande apreço, admiração e respeito que afirmo que sua liderança dinâmica e orientação especializada farão muita falta".

Uma defensora apaixonada do avanço das mulheres, Sara fez parceria estreita com líderes seniores em toda a organização para conduzir a primeira Estratégia de avanço das mulheres e igualdade de gênero da empresa em 2019. Ela demonstrou seu profundo compromisso em apoiar e envolver as mulheres para atingir seu pleno potencial como líderes criando o Programa de liderança feminina de portas abertas em 2020, para ajudar a desenvolver habilidades de liderança, criar comunidade e construir confiança e coragem entre aspirantes a líderes em toda a empresa. Em 2022, a Coleção de portas abertas foi lançada para levar essas habilidades de liderança e abordagem experimental aos funcionários da ELC de todos os gêneros em todo o mundo.

Nos últimos três anos, Sara também liderou o pilar de Impacto social da estratégia ESG integrada da empresa, incluindo avanço feminino e igualdade de gênero, equidade racial, diversidade geracional e impacto social na China.

O impacto de Sara se estende muito além dos muros da ELC. Em 2017, ela estabeleceu o Sara Moss Women's Leadership Program na New York University Law School (sua alma mater) onde também atua como curadora da Law School e membro do Conselho de administração. Ela é vice-presidente do conselho do The New York Common Pantry, onde foi reconhecida com o Distinguished Partner Award em 2020. Além disso, ela atua nos conselhos consultivos do International Rescue Committee (IRC) e da The Legal Aid Society. Sara recebeu muitas homenagens merecidas em reconhecimento à sua excelente carreira e serviço incansável, incluindo o New York Journal Lifetime Achievement Award, o Legal Aid Society Servant of Justice Award, o NOW Legal Defense and Education "Aiming High" Award e o NYU Outstanding Alumna Award.

"Sara deixará um legado de verdadeira dedicação, paixão e profissionalismo na ELC", afirmou Leonard A. Lauder, presidente emérito. "Em nome da empresa e de toda a família Lauder, gostaria de agradecer a Sara por suas tremendas contribuições para nossos negócios nos últimos 20 anos e desejar-lhe o melhor em sua merecida aposentadoria".

Sobre a Estée Lauder Companies Inc.

A Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes, comerciantes e vendedores mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD.

ELC-C ELC-L

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230425005175/pt/

Contato

Relações com a mídia: Jill Marvin [email protected]

Relações com o investidor: Rainey Mancini [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags