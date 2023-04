Comunicado do Business Wire :Tecnotree

A Tecnotree Moments, plataforma de multiexperiências e mecanismo de comércio B2B2x, recebeu o prêmio de Melhor Plataforma de Telecomunicações NFT e Metaverso. A Tecnotree Moments foi reconhecida como a melhor plataforma de monetização em telecomunicação no primeiríssimo International NFT Awards nos Emirados Árabes.

O prêmio foi apresentado na cerimônia de gala organizada pela ftNFT Phygital Space em Dubai. O NFT Awards homenageia os projetos mais inovadores e criativos no Metaverso, com participação de líderes dos setores de tecnologia, jogos e blockchain. A cerimônia de apresentação aconteceu com a presença de uma grande comunidade de investidores e parceiros industriais verticais nas áreas de saúde, utilidades públicas, transporte, esporte, IoT (internet das coisas) e artistas digitais da região MEA (Oriente Médio e África).

A Tecnotree Moments está capacitando a monetização de B2BB2x oferecendo microsserviços combináveis embutidos aos parceiros pré-integrados, permitindo que os provedores de serviços de comunicação evoluam de facilitadores a orquestradores do ecossistema. A plataforma é complementada pelos casos de uso do Sensa Intelligence AI, oferecendo blueprints sob medida para setores específicos como saúde, educação, esporte, serviços financeiros, entretenimento, jogos e realidade virtual. Isso resulta na criação de fontes de receita de monetização adicionais que são escalonáveis e facilmente monetizáveis no ecossistema B2B2x. Essa conquista representa apenas um dos muitos sucessos que a Tecnotree Moments teve como atuante global em serviços digitais e combinações de produtos de estilo de vida.

Os NFTs (Non-Fungible Tokens) ou token não fungíveis têm se tornado cada vez mais populares como ativos digitais que podem ser usados em vários setores. Esses ativos digitais únicos são compostos de códigos individuais armazenados em um blockchain, verificando sua autenticidade e propriedade. Com a chegada da tecnologia 5G, as possibilidades de casos de uso inovadores dentro dos mercados de NFT são praticamente ilimitadas. Um conceito empolgante é o mercado de NFT metaverso, que envolve criar e integrar mercados com NFT em ambientes de realidade virtual. A aplicação da tecnologia blockchain nesse contexto permite a criação de uma experiência de compras descentralizada, permitindo que os clientes comprem NFTs dentro do mundo virtual do metaverso.

"Continuamos ultrapassando os limites da inovação no espaço de serviços digitais e estamos entusiasmados por termos sido reconhecidos como a Melhor Plataforma de Telecomunicações NFT e Metaverso no prestigiado NFT Awards", afirmou Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation. "Este prêmio é a prova do trabalho árduo e da dedicação da nossa equipe. Com a contínua expansão das possibilidades para os NFTs e o metaverso, estamos empolgados por estarmos na vanguarda dessa tecnologia inovadora e esperamos impulsionar mais inovação com experiências humanizadas possibilitadas por IA".

Vigen Badalyan, cofundador da ftNFT, acrescentou: "No International NFT Awards, acreditamos que o reconhecimento é crucial para motivar e impulsionar as partes que estão contribuindo para o setor de NFT. Ao reconhecer o trabalho árduo e as conquistas da Tecnotree, esperamos inspirar as empresas a continuar testando os limites do que é possível realizar com os NFTs. Estamos comprometidos com dar nosso melhor para continuar reconhecendo e homenageando aqueles que estão impulsionando a indústria."

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree está entre as primeiras empresas do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V).

