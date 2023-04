A EPI-USE, uma empresa groupelephant.com e uma das principais especialistas em SAP do mundo, anunciou hoje que assinou um contrato de cooperação estratégica (SCA) com a Amazon Web Services, Inc. (AWS). A cooperação tem por base o relacionamento já estabelecido da EPI-USE com a AWS.

Em busca de um grande aumento de migrações da SAP para a AWS, a EPI-USE e a AWS terão o benefício de investimentos conjuntos nos próximos 5 anos sob o novo SCA. Inicialmente, o foco será na migração de cargas de trabalho de SAP para a AWS, a fim de aumentar as áreas de serviço existentes do Windows na AWS, Mendix na AWS e Kubernetes da EPI-USE. Com o tempo, o relacionamento com a AWS será expandido a outras marcas da groupelephant.com, com base em outras alianças de fornecedores de software.

Sob a SCA, o conjunto de utilitários de software proprietários referentes a SAP da EPI-USE Labs, já licenciado a mais de 1.200 organizações que usam SAP em todo o mundo, será aproveitado para simplificar de forma eficiente, reduzir riscos e acelerar a migração de sistemas SAP à AWS. A EPI-USE tem capacidade incomparável neste âmbito.

"A EPI-USE vem oferecendo suporte aos serviços da AWS e SAP Basis nos últimos meses, sendo seus colaboradores excelentes profissionais capacitados em suas respectivas áreas. Eles foram rápidos em assumir a responsabilidade e compartilharam de modo proativo várias recomendações com base nas melhores práticas da AWS e de SAP. Em geral, estamos extremamente satisfeitos com a EPI-USE e na expectativa de formar um relacionamento a longo prazo." - Jitendra Kulkarni, Diretor de Sistemas Corporativos de TI na cidade de Palo Alto

"Estamos genuinamente satisfeitos em trabalhar com a AWS e vemos um potencial impressionante de crescimento nas migrações de SAP, aproveitando nossa base de clientes existente e mais além", disse Robert Levy, sócio responsável pelos negócios relacionados à AWS na EPI -USAR.

"Estamos empolgados em avançar nosso relacionamento de longa data com a EPI-USE", disse Matt Schwartz, Diretor Global da SAP Alliance & Partner Network na AWS. "Nosso compromisso compartilhado é inovação e resultados excepcionais de SAP na AWS para nossos clientes em comum. Respaldamos a jornada de modernização e nuvem de nossos clientes, com iniciativas e estratégias SAP que aceleram a transformação digital e impulsionam o sucesso."

Sobre a EPI-USE e groupelephant.com

EPI-USE é uma empresa groupelephant.com, com um histórico de 40 anos. O Grupo emprega cerca de 4.000 pessoas em 40 países, comercializando 20 marcas, das quais a EPI-USE é a maior e mais conhecida. A EPI-USE é uma líder reconhecida em criar, desenvolver e implementar sistemas SAP híbridos e locais baseados em nuvem para grandes e complexas corporações multinacionais e agências do setor público.

Sobre 'Beyond Corporate Purpose' e Elephants, Rhinos & People

O Grupo opera sob um modelo de negócios híbrido em termos do qual financia e administra uma organização interna sem fins lucrativos, indo 'Além do Propósito Corporativo' em suas atividades diárias. Em vez de implementar um programa tradicional de responsabilidade social corporativa e simplesmente doar fundos a instituições de caridade, com 'Beyond Corporate Purpose', o Grupo opera uma capacidade de entrega profissional e institucional sem fins lucrativos, cujo foco principal é a proteção e preservação de elefantes e rinocerontes na natureza, mediante uma estratégia incomum baseada na elevação econômica de pessoas rurais empobrecidas em áreas adjacentes às espécies ameaçadas, ou outra definição de 'ERP', por assim dizer.

Acesse www.erp.ngo para exemplos de iniciativas e intervenções.

Contato

Rob Levy, Sócio EPI-USE [email protected] Site I LinkedIn

