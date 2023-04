Comunicado do Business Wire :ASM Global

A ASM Global anunciou hoje uma nova parceria estratégica, sua primeira no Reino Unido, com o London Stadium, para criar mais e amplos conteúdos de eventos para o próximo calendário do estádio, bem como novas oportunidades comerciais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230425005544/pt/

Image courtesy of ASM Global

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mudança amplia a presença da ASM Global no Reino Unido e na Europa, e, com sua rede incomparável e as melhores operações da categoria, a empresa aprimorará mais a posição competitiva do estádio no mercado. Através de uma programação elevada nos dias em que não há jogos, a ASM Global se comprometeu a consolidar o London Stadium como um recinto global líder para as melhores experiências ao vivo.

Originalmente construído para ser sede dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 no Parque Olímpico Rainha Elizabeth, o London Stadium é lar do clube de futebol West Ham United, integrante da Premier League, bem como do U.K. Athletics. Por ser o estádio com a segunda maior capacidade para shows na capital britânica, o London Stadium, é um recinto verdadeiramente versátil, palco dos principais shows de música ao vivo, de artistas como Beyoncé, The Rolling Stones, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses e muitos outros. Desde que se tornou London Stadium, o local já acolheu grandes eventos esportivos mundiais, como a Copa do Mundo de Rugby em 2015 e o Campeonato Mundial de Atletismo de Londres em 2017, com o retorno da Liga Principal de Baseball neste verão londrino como parte do acordo de vários anos para a capital após o grande sucesso da Série Londres 2019.

Graham Gilmore, CEO do London Stadium, afirmou:"Temos uma reputação fantástica quando se trata de sermos palco dos maiores, melhores e mais diversos eventos em estádio, o que é evidente pela nossa incrível programação para este verão europeu. Estamos sempre buscando melhorar, e essa parceria com a ASM Global ajudará a nos levar a possibilidades ainda maiores, revelando o potencial enorme do nosso espaço."

Tom Lynch, vice-presidente sênior da ASM Global para a Europa,afirmou: "Estamos contentes de anunciar que o London Stadium é o primeiro estádio parceiro da ASM Global no Reino Unido, fazendo agora parte da nossa seleta rede de recintos icônicos para eventos grandes ao redor do mundo. O recinto marca presença na cidade desde os Jogos Olímpicos de 2012 e já provou ser um dos melhores estádios multiuso da Europa. O espaço é agraciado com a versatilidade única para eventos ao vivo com hospitalidade de primeira classe e conectividade incomparável aos meios de transporte público, criando a melhor experiência possível aos fãs. Estamos entusiasmados por estarmos trabalhando com Graham e sua equipe para continuar desenvolvendo o maravilhoso legado Olímpico do estádio com eventos de nível mundial e parcerias com um dos espaços de eventos mais dinâmicos em termos culturais na Europa".

Sobre a ASM GLOBAL

A ASM Global é líder mundial na produção de experiências de entretenimento. Também é líder mundial em estratégia e administração de recintos e eventos, oferecendo soluções personalizadas localmente e tecnologias de ponta para obter o máximo de resultados aos proprietários dos recintos. A rede de recintos de elite da empresa abrange cinco continentes, com um portfólio de mais de 350 das mais prestigiadas arenas, estádios, espaços de artes cênicas e centros de convenções e exposições, incluindo o McCormick Place Chicago, Moscone Center San Francisco, ICC Sydney na Austrália, Olympia London, Shenzhen World China, e P&J Live em Aberdeen, Reino Unido. Siga-nos no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. asmglobal.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230425005544/pt/

Contato

Jim Yeager breakwhitelight (para a ASM Global) [email protected] Celular: 818-264-6812

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags