Comunicado do Business Wire :AGCO Corporation

A AGCO Corporation, Your Agriculture Company, (NYSE: AGCO), fabricante e distribuidora mundial de máquinas agrícolas e de tecnologia de agricultura de precisão, anunciou hoje que o Women in Manufacturing nomeou Maria Aleman, a supervisora de produção na fábrica de Hesston da AGCO na instalação do Kansas, como destinatária do prêmio 2023 Women MAKE Award. Este prestigioso prêmio reconhece as mulheres com liderança na indústria de transformação e as encoraja a incentivar a próxima geração de talentos femininos a seguir carreiras no setor de fabricação.

(L-R) Jessica Stone, Director of Supply Chain in Hesston, KS; Rachel Giannini, VP of Communications, Chief Communications Officer; Tim Millwood, SVP, Chief Supply Chain Officer; Maria Aleman, Production Supervisor; Russ Haug, Senior Manager of Operations; Ivory Harris, SVP, Chief Human Resources Officer; Eric Fisher, VP Manufacturing, NA; Julie Reese, Corporate Communications Director pose together at the 2023 Women Make Awards to celebrate award winners in Washington, D.C. on April 20, 2023. (Photo: Business Wire)

"Maria é uma profissional excepcional que trabalha arduamente para fazer uma diferença positiva para seus colegas de trabalho e comunidade", disse Tim Millwood, vice-presidente sênior e diretor da cadeia de suprimentos da AGCO. "Ela é uma referência maravilhosa para as mulheres na indústria de transformação e exemplifica a dedicação da AGCO em fornecer produtos de alta qualidade a nossos produtores agrícolas e garantir a segurança e desenvolvimentos contínuos de nossos funcionários. Estamos muito orgulhosos de sua premiada realização."

Maria Aleman iniciou sua carreira na AGCO como manipuladora de materiais no andar da produção e depois foi conquistando posições até chegar ao cargo de supervisora de produção. Ela é amplamente considerada como uma líder cooperativa e campeã de segurança ativa.

"Não há dúvidas de que as homenageadas e líderes emergentes do Women MAKE Awards 2023 são imensamente talentosas e realizadas", disse a presidente e CEO da Cornerstone Building Brands e presidente do prêmio Women MAKE Awards, Rose Lee. "Elas são ótimos exemplos que estão comprometidas a inspirar e apoiar mulheres e meninas de todas as idades. Seu exemplo é como vamos criar uma indústria tão diversa quanto as comunidades que servimos."

O Women in Manufacturing, uma divisão do Manufacturing Institute, homenageia as mulheres nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e produção em todos os níveis que tiveram conquistas notáveis em suas empresas e comunidades. o prêmio Women MAKE Awards, anteriormente chamado de STEP Ahead Awards, fornece às mulheres as ferramentas e a motivação para pagar adiante e inspirar a próxima geração. Desde que o programa foi lançado em 2012, 17 mulheres da AGCO foram honradas pelo Manufacturing Institute por demonstrar excelência e liderança na indústria de transformação.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial em projeto, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO agrega valor ao cliente por meio de seu portfólio diferenciado de marcas, incluindo marcas importantes como a Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Impulsionada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os produtores rurais a alimentar o nosso mundo de modo sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO teve vendas líquidas de cerca de US$ 12,7 bilhões em 2022. Para mais informações, acesse www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

Contato

Aryn Drawdy Diretora de Comunicações Corporativas [email protected]

