Com lesão muscular, Llorente pode desfalcar Atlético de Madrid até fim da temporada

O meia do Atlético de Madrid, Marcos Llorente, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, que pode afastá-lo dos gramados por várias semanas.

Llorente "sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, que ocorreu no treino da última segunda-feira", disse o time da capital espanhola em um comunicado nesta terça-feira.

O clube 'rojiblanco' não especificou o tempo de recuperação, limitando-se a afirmar que "está pendente de evolução" e que começará a fazer sessões de fisioterapia e treinos de readaptação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o jornal Marca, o jogador do Atleti poderá ficar afastado entre cinco e seis semanas, prazo que o faria perder praticamente todo o restante da temporada no momento em que faltam apenas sete rodadas para o fim do campeonato, uma vez concluída a rodada que começou a ser disputada nesta terça.

Llorente pode eventualmente retornar para a reta final do campeonato no final de maio ou início de junho.

gr/iga/aam

Tags