Biden nomeia latina como coordenadora de campanha para sua reeleição

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou a neta do líder sindical e ativista dos direitos civis de origem mexicana César Chávez como coordenadora de campanha visando sua reeleição em 2024, informou a Casa Branca nesta terça-feira (25).

Julie Chávez Rodríguez, atual assessora presidencial e diretora de Assuntos Intergovernamentais da Casa Branca, será encarregada de coordenar a campanha que visa dar mais quatro anos de governo ao democrata.

Há anos ocupando cargos em administrações democratas, Rodríguez trabalha atualmente com governadores, prefeitos e autoridade de todo o país "para mobilizar seu apoio às prioridades críticas" de Biden e sua vice-presidente, Kamala Harris, além de liderar a coordenação em resposta a emergências, acrescenta a Casa Branca, em um comunicado.

Seu avô, o importante líder camponês César Chávez, defendeu o direito dos trabalhadores rurais a melhores condições de trabalho e tratamento humano. Sua luta lhe rendeu um feriado em sua homenagem, no dia 31 de março, em alguns estados do país.

Nesta terça, data que marca os quatro anos desde que anunciou sua candidatura em 2020, Biden lançou sua campanha à reeleição em um vídeo intitulado "Liberdade".

Nele, garante que vai continuar travando a "batalha pela alma da nação" contra os extremistas do "Make America Great Again" (Fazer os EUA grandes de novo), slogan do ex-presidente republicano Donald Trump.

Biden, que se reeleito encerraria o mandato aos 86 anos, garante que os republicanos querem tirar direitos dos americanos e dividir o país.

"Quando concorri à Presidência há quatro anos, disse que estávamos em uma batalha pela alma dos Estados Unidos, e ainda estamos. A questão que enfrentamos é se nos próximos anos teremos mais liberdade ou menos liberdade, mais direitos ou menos", sustenta ele.

"Eu sei o que eu quero que seja a resposta. Este não é um momento para ser complacente. É por isso que estou concorrendo à reeleição", acrescenta.

A campanha eleitoral também terá Quentin Fulks como vice-diretor, o produtor Jeffrey Katzenberg, a governadora Gretchen Whitmer e os congressistas Lisa Blunt-Rochester, Jim Clyburn, Chris Coons, Tammy Duckworth e Veronica Escobar.

Esta última, representando o estado do Texas (sul), também é de origem mexicana. Ela é membro do Congressional Hispanic Caucus (CHC), formado por congressistas latinos.

