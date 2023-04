Aston Villa vence Fulham (1-0) e já é quinto colocado na Premier League

O Aston Villa do técnico Unai Emery subiu ao quinto lugar da Premier League graças à vitória por 1 a 0 sobre o Fulham (9º) nesta terça-feira, pela 33ª rodada, enquanto Leeds e Leicester empataram em 1 a 1 num crucial na luta pela permanência na elite.

No Villa Park, em Birmingham, Tyrone Mings marcou o único gol da partida aos 21 minutos de jogo, desviando de cabeça após uma cobrança de escanteio.

A equipe comandada pelo técnico basco está a cinco pontos da zona da Liga dos Campeões, embora com mais jogos disputados do que Newcastle (3º) e Manchester United (4º).

"Estamos na posição da Europa (Liga). Ainda é difícil de alcançar, mas depois desta vitória estamos apenas tentando continuar com as chances de chegar lá", disse Emery, que venceu a Liga Europa quatro vezes como treinador do Sevilla e do Villarreal.

"Ainda temos Liverpool, Tottenham e Brighton (pela frente) e vamos lutar contra eles, mas a cada partida que vencemos, nos dá confiança e chances de chegar lá".

E Leeds (16º) e Leicester (17º) permanecem perigosamente perto da zona de rebaixamento depois de empatarem em um jogo movimentado em Elland Road.

Um gol de cabeça do colombiano Luis Sinisterra colocou os donos da casa na frente aos 20 minutos, mas o atacante dos 'Foxes' Jamie Vardy empatou na reta final da partida (80').

"Eu talvez não possa dizer o que quero na TV, mas tem sido uma temporada estranha para mim", disse Vardy ao BT Sport. "Espero que os gols continuem a vir".

Quem deu um passo importante rumo à permanência foi o Wolverhampton do técnico Julen Lopetegui, graças à vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace. Os 'Wolves' estão em 13º lugar com 37 pontos, os mesmos que seu adversário londrino desta terça-feira.

O duelo de maior destaque desta rodada de meio de semana na Inglaterra será disputado nesta quarta-feira entre o Manchester City (2º) e o líder Arsenal.

--- Jogos da 33ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Wolverhampton - Crystal Palace 2 - 0

Aston Villa - Fulham 1 - 0

Leeds - Leicester 1 - 1

- Quarta-feira:

(15h30) Nottingham - Brighton

(15h45) West Ham - Liverpool

Chelsea - Brentford

(16h00) Manchester City - Arsenal

- Quinta-feira:

(15h45) Everton - Newcastle

Southampton - AFC Bournemouth

(16h15) Tottenham - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 75 32 23 6 3 77 34 43

2. Manchester City 70 30 22 4 4 78 28 50

3. Newcastle 59 31 16 11 4 54 25 29

4. Manchester United 59 30 18 5 7 46 37 9

5. Aston Villa 54 33 16 6 11 46 41 5

6. Tottenham 53 32 16 5 11 58 51 7

7. Liverpool 50 31 14 8 9 59 38 21

8. Brighton 49 29 14 7 8 54 37 17

9. Fulham 45 32 13 6 13 44 43 1

10. Brentford 44 32 10 14 8 48 43 5

11. Chelsea 39 31 10 9 12 30 33 -3

12. Crystal Palace 37 33 9 10 14 31 42 -11

13. Wolverhampton 37 33 10 7 16 29 44 -15

14. West Ham 34 31 9 7 15 33 41 -8

15. AFC Bournemouth 33 32 9 6 17 31 63 -32

16. Leeds 30 33 7 9 17 42 63 -21

17. Leicester 29 33 8 5 20 44 57 -13

18. Everton 28 32 6 10 16 24 46 -22

19. Nottingham 27 32 6 9 17 26 59 -33

20. Southampton 24 32 6 6 20 27 56 -29

