Arsenal tem razões para se preocupar em sua luta pelo título da Premier League

Com cinco pontos de vantagem, mas tendo disputado dois jogos a mais que o adversário direto, o líder Arsenal chega ao estádio do Manchester City, nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do campeonato inglês, em um momento muito delicado e as razões para se preocupar são inúmeras.

Depois de empatar em 2 a 2 contra Liverpool e West Ham em dois jogos em que chegou a abrir 2 a 0, o Arsenal voltou a perder dois pontos, desta vez contra o último colocado Southampton (3 a 3) em um momento crucial da temporada.

Só uma vitória no Etihad Stadium voltaria a dar aos londrinos, cujo último título data de 2004, a chance de depender de si mesmos. Mas a ameaça seguiria viva: mesmo com oito pontos de desvantagem, o City ainda teria dois jogos para disputar e um calendário teoricamente mais fácil.

Depois do City, o Arsenal viaja para Newcastle, onde Manchester United (2-0) e Tottenham (6-1) foram derrotados nesta temporada, e receberá o Brighton, time que vem surpreendendo na luta pelas posições europeias.

Com isso, o Opta, site especializado em estatísticas, dá ao Arsenal apenas 22% de chances de ser campeão, muito menos do que os 55% que tinha há duas semanas.

Já o City chega a este duelo invicto há 16 jogos, contando todas as competições, sendo que emendou oito vitórias e um empate no campeonato inglês.

Acostumados a disputar partidas decisivas na corrida pelo título nesta época do ano, os jogadores comandados por Guardiola têm mais experiência que os do Arsenal, time que já havia deixado escapar a classificação para a Liga dos Campeões na temporada passada ao perder para Tottenham e Newcastle na 36ª e 37ª rodadas.

A confirmação do desfalque de William Saliba no miolo da zaga é uma péssima notícia para os 'Gunners', que não têm certeza se conseguirão recuperá-lo para o restante da temporada.

O francês, lesionado nas costas, tem sido muito valioso no início de jogo desejado por Mikel Arteta pelo seu rigor defensivo mas também por sua contribuição na parte ofensiva, nos contra-ataques, e pela sua capacidade de jogar no campo adversário.

Sem ele, o Arsenal sofre o dobro de gols por jogo em média, e tendo que enfrentar Erling Haaland, é um mau presságio.

Arteta também espera que os titulares recuperem o nível do início da temporada.

O ex-jogador do City, o ucraniano Oleksandr Zinchenko, o meia Thomas Partey e o atacante Bukayo Saka, nem sempre estiveram 100% nos últimos jogos, enquanto Granit Xhaka ficou doente no jogo contra o Southampton.

Eliminado nas primeiras fases das duas copas nacionais e nas oitavas de final da Liga Europa, o Arsenal, apesar de seus dois jogos a mais na Premier League, disputou 43 partidas nesta temporada contra 49 do City.

Seja como for, a história recente tampouco serve para confortar o Arsenal e seus torcedores.

Nesta temporada, as duas equipes já se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias para o City.

O primeiro duelo foi em Manchester, na FA Cup, no final de janeiro (1-0). Duas semanas depois, no Emirates Stadium e no campeonato, o City (com uma vitória de 3 a 1) superou provisoriamente o Arsenal na classificação, numa temporada em que o time londrino só ficou fora da liderança em três rodadas.

O Arsenal perdeu 14 de seus últimos 15 duelos diretos contra o City, incluindo os últimos 11 na Premier League, e sua última vitória no Etihad data de janeiro de 2015, antes da chegada de Guardiola ao City.

