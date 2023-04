Alemão Joachim Löw cobiça seleção brasileira, diz jornal

Treinador tetracampeão do mundo e maestro do 7 a 1 em 2014 contra o Brasil está interessado em suceder Tite, afirma tabloide "Bild". Presidente da CBF planeja ir à Europa em abril para encontrar possíveis candidatos.O ex-técnico da seleção alemã de futebol Joachim Löw, que venceu a Copa do Mundo no Brasil em 2014, está de olho na possibilidade de vir a ser treinador da seleção brasileira, publicou o jornal alemão Bild nesta terça-feira (14/03). Löw comandou a seleção alemã por 15 anos, de 2006 a 2021 – inclusive durante a histórica vitória da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1, nas semifinais da Copa de 2014, quando a Alemanha se sagrou tetracampeã do mundo. Em junho 2021, após o fraco desempenho da equipe alemã na Eurocopa daquele ano, Löw deixou o cargo e desde então não voltou a atuar como treinador. Mesmo assim, é considerado um dos técnicos de maior sucesso a treinar a equipe alemã, com um retrospecto de 125 vitórias e 34 derrotas em 198 partidas. O Bild não publicou nenhum outro detalhe sobre o desejo de Löw de treinar a seleção brasileira, nem se há conversas em andamento com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A seleção brasileira está sem técnico titular desde a saída de Tite, em janeiro, em seguida à eliminação da Copa do Mundo do Catar nas quartas de final, em disputa de pênaltis contra a Croácia. O atual técnico interino é Ramon Menezes. A imprensa brasileira tem reportado que a CBF considera contratar como técnico titular um europeu, e o nome do italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, seria uma das opções mais cotadas – o contrato dele com o time espanhol, porém, encerra-se somente em meados de 2024. Outros possíveis candidatos que têm sido citados são os portugueses José Mourinho, atualmente no clube italiano Roma, e Jorge Jesus, hoje treinador do time turco Fenerbahçe. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, planeja viajar à Europa no início de abril para conversar com possíveis candidatos ao cargo. bl/md (ots)