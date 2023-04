Tottenham demite seu treinador interino, Cristian Stellini

O Tottenham demitiu, nesta segunda-feira (24), seu treinador interino, Cristian Stellini, um dia depois da goleada sofrida para o Newcastle (6-1).

Stellini sucedeu o seu compatriota Antonio Conte, de quem era auxiliar, no fim de março.

Os 'Spurs" são o quinto colocado na tabela a seis pontos do Newcastle (3º) e do Manchester United (4º), os últimos classificados para a próxima Liga dos Campeões.

Essa derrota foi considerada "totalmente inaceitável" pelo presidente do clube, Daniel Levy.

O novo treinador da equipe, Ryan Mason, é um antigo jogador do Tottenham e da seleção inglesa, que teve que pendurar as chuteiras em 2018 com apenas 26 anos, por causa de uma lesão na cabeça.

Mason já havia sido técnico interino no fim da temporada 2020-2021, após a demissão de José Mourinho.

