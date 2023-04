Rússia preocupada com tensões entre Azerbaijão e Armênia

A Rússia expressou "grande preocupação" nesta segunda-feira (24) com o aumento das tensões entre Armênia e Azerbaijão, após a instalação de um posto de controle no eixo disputado de Nagorno-Karabakh.

No domingo (24), o Azerbaijão anunciou a instalação de um posto de controle na entrada do corredor Lachin, a única estrada que liga a Armênia à disputada região de Nagorno-Karabakh.

"Expressamos nossa grande preocupação sobre a situação", disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que considerou "inaceitável (...) qualquer medida unilateral que viole" os acordos de 2020.

"Pedimos às partes quem retornem imediatamente aos acordos existentes", acrescentou em um comunicado.

Ex-repúblicas soviéticas, Armênia e Azerbaijão travaram uma breve guerra em 2020 pelo controle do enclave de Nagorno-Karabakh.

O conflito terminou com uma derrota militar armênia e um acordo de cessar-fogo, patrocinado pela Rússia, naquele mesmo ano.

O Azerbaijão justificou a instalação do posto de controle como uma forma de "impedir o transporte ilegal de mão de obra, armas e minas do território da Armênia para formações ilegais de bandidos armênios no território do Azerbaijão".

O ministro das Relações Exteriores da Armênia, por sua vez, denunciou a ação como "uma nova provocação" diante de "pretextos falsos e sem fundamento".

