Rússia afirma que impediu ataque con drones na Crimeia

A Rússia impediu um ataque com drones navais, que não provocou vítimas ou danos, contra o porto de Sebastopol, na Crimeia anexada, quartel-general da frota russa do Mar Negro, anunciaram as autoridades locais.

"Uma tentativa de ataque contra Sebastopol foi impedida a a partir das 3h30", disse o governador de Sebastopol, Mikhail Razvokhayev, que foi designado pela Rússia.

"Um drone de superfície (naval) foi destruído pelas forças anti-sabotagem. O segundo explodiu sem atingir o alvo", acrescentou.

Os drones navais ou de superfície são embarcações sem tripulação que navegam na superfície da água.

Sebastopol é o porto de base da frota russa do Mar Negro.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, é alvo frequente de ataques aéreos e navais com drones.

