Poeta venezuelano Rafael Cadenas recebe Prêmio Cervantes

O poeta venezuelano Rafael Cadenas recebeu o prêmio Cervantes de Literatura das mãos do rei espanhol Felipe VI nesta segunda-feira (24), em uma cerimônia em Alcalá de Henares, cidade onde nasceu o autor de Dom Quixote.

Visivelmente emocionado, Cadenas, o primeiro autor de seu país a ser contemplado com a honraria, recebeu a medalha e a escultura das mãos do rei. O poeta foi auxiliado a todo momento por sua filha Paula.

"É uma honra que me supera, estar diante de vocês, majestades, e junto com poetas e escritores que sempre admirei. É muito para quem lê estas palavras", disse o autor de 93 anos ao iniciar um discurso no auditório da Universidade de Alcalá.

O escritor natural da cidade de Barquisimeto fez uma homenagem a Cervantes, nascido em 1547 em Alcalá, "cuja vida também foi um romance de aventuras" e seu imortal personagem Dom Quixote, cuja história "pode ser vista como um processo da normalidade à loucura, e daí novamente a um tipo de normalidade mansa".

Ex-comunista, preso e exilado pela ditadura de Marcos Pérez Jiménez, além de crítico dos presidentes venezuelanos Hugo Chávez e Nicolás Maduro, ele também relembrou sua universidade, a Central de Venezuela.

"Felizmente, apesar de não estar bem há anos, continua sendo plural. Aquela que serve para doutrinar, deixa de ser universidade", afirmou.

