LÍDER INDÍGENA PRÊMIO: Líder indígena brasileira ganha prêmio ambiental por frear mineração

SUDÃO COMBATES: Estrangeiros fogem do Sudão; combates prosseguem

BRASÍLIA:

Líder indígena brasileira ganha prêmio ambiental por frear mineração

Alessandra Korap Munduruku se voltou para o ativismo ao ver como o avanço da agricultura devastava seu território indígena de Sawré Muybu, no Pará, porém, foi a luta para expulsar de suas terras a mineradora britânica Anglo American que atraiu toda sua atenção.

CARTUM:

Estrangeiros fogem e combates prosseguem no Sudão

O êxodo em massa de estrangeiros prosseguia nesta segunda-feira (24) no Sudão, abalado por combates violentos entre o exército e um grupo paramilitar que já provocaram centenas de mortes, sem o vislumbre de uma solução para o conflito.

CARTUM:

Cheiro de morte invade os hospitais do Sudão

Ibrahim Mohammed descobriu no sábado (22) que seu vizinho da enfermaria do hospital havia morrido. Três dias depois, sufocado pelo cheiro do corpo em decomposição, foi obrigado a deixar o hospital em meio às balas que ressoavam ao seu redor.

-- AMÉRICAS

LIMA:

Ex-presidente peruano Alejandro Toledo é preso por corrupção no caso Odebrecht

O ex-presidente peruano Alejandro Toledo, investigado por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito do megaescândalo de subornos pagos pela empreiteira brasileira Odebrecht, ingressou na noite de domingo (23) em uma prisão em Lima após ser extraditado dos Estados Unidos.

TAIPÉ:

Presidente da Guatemala chega a Taiwan em visita criticada pela China

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, chegou a Taiwan nesta segunda-feira (24) para reforçar as relações com a ilha autônoma, uma visita que atraiu a ira da China.

-- EUROPA

MADRI:

Líder do fascismo espanhol exumado no mausoléu de Franco

Os restos mortais de José Antonio Primo de Rivera, fundador do partido fascista espanhol Falange, que até agora estavam enterrados em um local de destaque no mausoléu de Francisco Franco, foram transferidos para um cemitério civil de Madri por ordem do governo de esquerda, diante de protestos de seus simpatizantes.

ESTOCOLMO:

Gasto militar na Europa alcançou em 2022 seu maior nível desde a Guerra Fria

Os gastos militares na Europa dispararam em 2022 após a invasão russa da Ucrânia e atingiram seu nível mais alto desde o fim da Guerra Fria, de acordo com um estudo publicado nesta segunda-feira (noite de domingo, 23, no Brasil).

PARIS:

Da reeleição aos panelaços, um ano de desencanto com Macron na França

Em abril de 2022 diante da Torre Eiffel, o presidente Emmanuel Macron prometeu unir os franceses, após derrotar sua aversária de extrema direita Marine Le Pen, porém, apenas um ano depois, sua impopular reforma da Previdência o mergulhou em uma profunda crise.

LONDRES:

Reino Unido, EUA e UE reforçam sanções contra a Guarda Revolucionária iraniana

O Reino Unido, a União Europeia (UE) e os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (24) que reforçaram as sanções contra a Guarda Revolucionária, exército ideológico da República Islâmica do Irã, como parte de uma série de medidas decididas pelos países ocidentais por violações dos direitos humanos.

MADRI:

Espanha entra em onda de calor excepcional para a época

Espanha vai viver nesta semana uma onda de calor excepcional para esta época do ano, com máximas de 40ºC esperadas em Andaluzia (sul), enquanto todo o território sofre uma seca prolongada com consequências catastróficas para a agricultura.

BERLIM:

Ativistas ambientais bloqueiam trânsito em Berlim

Ativistas ambientais do grupo alemão "Letzte Generation" (Última Geração) bloquearam o tráfego em diferentes pontos de Berlim nesta segunda-feira (24) para pressionar o governo de Olaf Scholz, disse um jornalista da AFP.

-- ÁSIA

SAVAR:

Manifestantes exigem justiça 10 anos após desabamento de fábrica têxtil em Bangladesh

Centenas de trabalhadores, incluindo sobreviventes, protestaram em Bangladesh nesta segunda-feira (24) para exigir justiça e prestar homenagem às 1.130 pessoas que morreram no desabamento de uma fábrica de roupas há 10 anos.

PEQUIM:

China afirma que respeita a soberania dos países da ex-URSS

A China afirmou nesta segunda-feira (24) que respeita o "status de Estado soberano" dos países da ex-União Soviética, após as declarações polêmicas do embaixador chinês na França sobre o tema.

-- ÁFRICA

MELINDE:

Presidente do Quênia promete ofensiva contra seitas após morte de 58 pessoas

O presidente do Quênia, William Ruto, prometeu nesta segunda-feira (24) adotar medidas contundentes contra movimentos religiosos "nebulosos", depois que a polícia encontrou 58 corpos de pessoas suspeitas de integrar uma seita que exortava seus seguidores a jejuar para "conhecer Jesus".

-- OCEANIA

CANBERRA:

Austrália apresenta maior reforma militar em décadas

A Austrália apresentou nesta segunda-feira (24) o projeto de maior reforma militar do país em décadas, que pretende contra-atacar o aumento das capacidades militares da China, em um momento de aumento das tensões na região Ásia-Pacífico.

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

