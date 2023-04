Netflix anuncia investimento de US$ 2,5 bilhões em conteúdo sul-coreano

A Netflix irá investir US$ 2,5 bilhões (R$ 13 bilhões) em conteúdo sul-coreano nos próximos quatro anos, informou o diretor-executivo da gigante do streaming, Ted Sarandos, após uma reunião nos Estados Unidos com o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol.

"A Netflix tem o prazer de confirmar que investiremos US$ 2,5 bilhões na Coreia, incluindo a criação de séries, filmes e conteúdo não roteirizado coreano, nos próximos quatro anos", disse Sarandos em comunicado obtido pela AFP nesta terça-feira (25). "Este plano de investimento é o dobro do montante total que a Netflix investiu no mercado coreano desde que iniciamos nosso serviço na Coreia, em 2016."

A Coreia do Sul se tornou uma potência cultural global nos últimos anos, em parte graças ao sucesso do filme vencedor do Oscar "Parasita" e da série da Netflix "Round 6". Uma amostra desta popularidade é que cerca de 60% dos usuários da plataforma assistiram a pelo menos uma produção daquele país na plataforma em 2022, segundo dados da empresa. Sarandos ressaltou que a Netflix tem "grande confiança" em que a indústria criativa coreana continuará produzindo grandes histórias.

A Netflix, que gastou mais de US$ 750 milhões (R$ 3,8 bilhões) no desenvolvimento de conteúdo sul-coreano entre 2015 e 2021, havia antecipado que pretendia ampliar sua produção naquele país, sem dar detalhes sobre seu plano de investimento.

O presidente sul-coreano, que chegou a Washington nesta segunda-feira para uma visita oficial de seis dias, celebrou seu "encontro muito significativo" com Sarandos, segundo um comunicado enviado por seu gabinete à AFP. Ele afirmou que o investimento "será uma grande oportunidade para a indústria do conteúdo coreana, para os criadores e para a Netflix. Celebramos com sinceridade a decisão excepcional de investimento da Netflix."

