Júri dos EUA decidirá se Ed Sheeran plagiou Marvin Gaye

Uma seleção de júri estava programada para esta segunda (24), a fim de determinar se o astro pop britânico, Ed Sheeran, plagiou "Let's get it on" da lenda da música soul americana Marvin Gaye, ao compôr seu sucesso "Thinking out loud" de 2014.

Os demandantes são os herdeiros de Ed Townsend, um músico e produtor que coescreveu o clássico soul lançado por Gaye em 1973.

Alegam que há "surpreendentes similaridades e elementos comuns manifestos" entre o sensual clássico de Gaye e "Thinking Out Loud" de Sheeran.

Não é a primeira vez que Sheeran é levado aos tribunais. Em abril de 2022, o cantor e compositor de 32 anos ganhou uma batalha legal, quando um tribunal decidiu contra dois músicos que o acusavam de copiar uma de suas obras, para seu megassucesso "Shape of You".

A equipe de Sheeran rechaçou as acusações dos herdeiros de Townsend. Sustenta que "há dezenas, se não centenas, de canções anteriores e posteriores" à canção de Gaye, "que utilizam a mesma progressão de acordes ou uma similar".

"Estas misturas são irrelevantes para qualquer tema do caso e seriam enganosas [e] confundiriam o júri", destacou.

"Thinking Out Loud" de Sheeran disparou nas listas Billboard Hot 100 dos Estados Unidos no momento de seu lançamento e o britânico ganhou um prêmio Grammy por "Canção do ano" em 2016.

