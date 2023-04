Invasão russa da Ucrânia está devastando o país, diz chefe da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou nesta segunda-feira (24) na presença do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, a "devastação" da Ucrânia provocada pela invasão russa.

"A invasão da Ucrânia pela Rússia, em violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, causa enorme sofrimento e devastação no país e no mundo", somando-se à "comoção econômica mundial" gerada pela pandemia de covid-19, disse Guterres em uma sessão do Conselho de Segurança presidida pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia.

O chefe da ONU lembrou que o sistema multilateral internacional vive suas "maiores tensões" desde a criação das Nações Unidas há 78 anos e alertou para os "riscos de conflito" por "infortúnio ou erro de cálculo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Devemos encontrar uma maneira de avançar e agir agora, como fizemos antes, para conter a queda para o caos e o conflito", disse ele antes de acrescentar que "é hora de aprofundar a cooperação e fortalecer as instituições multilaterais, para encontrar soluções comuns a desafios comuns".

Os membros deste Conselho, em particular os que gozam do privilégio de ação permanente, "têm uma responsabilidade particular de fazer funcionar o multilateralismo, em vez de contribuir para o seu desmembramento", exortou.

"Devemos adaptar as instituições multilaterais e construir a confiança onde ela é mais necessária. A urgência dos desafios globais exige uma ação ousada e rápida", acrescentou Guterres.

"Temos que fazer melhor, ir mais longe e trabalhar mais rápido", insistiu.

af/ll/llu/aa

Tags