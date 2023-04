Governador da Flórida inicia viagem internacional pelo Japão

O governador do estado americano da Flórida, Ron DeSantis, exaltou nesta segunda-feira (24) os esforços do Japão para fortalecer sua defesa ao iniciar em Tóquio uma viagem internacional antes do eventual anúncio de sua candidatura à presidência.

"Aplaudimos muito seus esforços para fortalecer suas defesas", afirmou DeSantis ao primeiro-ministro Fumio Kishida antes de uma reunião. Ele fez referência à decisão japonesa de reformar sua estratégia de segurança e aumentar os gastos militares.

Os analistas acreditam que o governador tentará a indicação para a candidatura republicana à presidência dos Estados Unidos no próximo ano. E a viagem de DeSantis a Japão, Coreia do Sul, Israel e Reino Unido é vista como uma tentativa de melhorar suas credenciais diplomáticas e no setor de defesa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Entendemos que esta é uma vizinhança difícil, com a Coreia do Norte e o avanço do do PCC (Partido Comunista da China)", acrescentou.

"Realmente acreditamos que um Japão forte é bom para os Estados Unidos. E que Estados Unidos forte é algo bom para o Japão (...) Esperamos que nosso país esteja com vocês a cada passo da caminhada", afirmou.

A viagem foi apresentada oficialmente como um esforço para gerar oportunidades comerciais para a Flórida. DeSantis destacou o apelo econômico de seu estado.

"Percebemos que somos o maior mercado dos Estados Unidos que não tem voo direto para o Japão", declarou a Kishida.

O Japão depende dos Estados Unidos para sua defesa e o governo do país está atento às eleições do próximo ano para assegurar relações sólidas, independente do vencedor.

Kishida afirmou a DeSantis que espera que a visita ajude a "aprofundar a compreensão da política, economia e cultura japonesas".

bur-sah/kaf/leg/mas/atm/fp

Tags