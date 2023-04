Fundo de investimentos Trillium propõe comprar Getty Images por US$ 3,95 bilhões

O fundo de investimentos Trillium Capital propôs, nesta segunda-feira (24), comprar a agência de fotos americana Getty Images por 3,95 bilhões de dólares (19,9 bilhões de reais, na cotação atual).

As ações da Getty subiram 45% na abertura de Wall Street e subiram mais de 30% no fechamento de sexta-feira, por volta de 12h00 (horário de Brasília), após o anúncio desta oferta.

A Trillium Capital, um fundo que está envolvido na administração de seus ativos, afirmou que possui "centenas de milhares" de ações da Getty das 395 milhões existentes.

Há duas semanas, em 11 de abril, a Trillium Capital enviou uma carta aberta à diretoria da agência pedindo que melhorasse o valor da empresa para os acionistas. Também aconselhou-a a contratar banqueiros de investimento, exigiu um assento na diretoria e propôs sua própria estratégia de desenvolvimento.

Nesta segunda-feira, a Trillum propôs comprar, à vista, todas as ações da Getty por 10 dólares cada (50,4 reais).

O fundo permitiria que os principais acionistas da empresa - família Getty, Koch Industries e Neuberger Berman, que possuem 80% da empresa - integrassem suas ações na operação.

A Trillium destaca que sua oferta inclui condições, como o início das negociações com a diretoria e a análise das contas da agência.

Contatada pela AFP, a Getty ainda não respondeu.

Maior provedora mundial de fotos, a Getty Images foi fundada em 1995 por Mark Getty, neto do magnata do petróleo J. Paul Getty. Entrou na bolsa pela primeira vez em 1996, antes de sair do painel em 2008 para ficar a cargo da empresa de investimentos Hellman & Friedman e depois do Carlyle Group.

A família Getty comprou em 2018 os 51% que Carlyle tinha no capital da firma, fortemente endividada.

A Getty tem acordos comerciais com a Agence France Presse para a divulgação de fotos.

