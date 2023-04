EUA anuncia cessar-fogo de 72 horas no Sudão

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que os generais que se enfrentam no Sudão acordaram um cessar-fogo de três dias a partir de terça-feira (25) após novas tentativas frustradas de pôr fim ao conflito.

"Após negociações intensas nas últimas 48 horas, as Forças Armadas Sudanesas [SAF, na sigla em inglês] e as Forças de Apoio Rápido [FAR] acordaram um cessar-fogo em todo o país a partir da meia-noite [horário local] de 24 de abril, que vai durar 72 horas", declarou Blinken em um comunicado divulgado duas horas antes de a trégua entrar em vigor.

"Durante esse período, os Estados Unidos esperam que o Exército e as FAR respeitem plenamente e de imediato o cessar-fogo", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, o secretário de Estado indicou que os Estados Unidos trabalham com seus aliados para implementar uma "comissão" que ficaria responsável por negociar um cessar permanente das hostilidades no Sudão.

Anteriormente, Blinken falou hoje com seu par queniano sobre o conflito sudanês e, recentemente, multiplicou os contatos com os generais rivais, e também com os países da região e com a União Africana (UA).

Vários países realizam operações de repatriação de seus cidadãos e do pessoal diplomático no Sudão, onde a guerra entre o Exército e os paramilitares se arrasta desde 15 de abril.

ssct/bfm/gm/dga/mvv/rpr/am

Tags