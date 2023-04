Escolas da capital chilena têm aulas suspensas devido a funeral de criminoso

O funeral de um criminoso levou as autoridades de uma comuna de Santiago, capital do Chile, a suspender nesta segunda-feira (24) as aulas nas escolas e creches devido ao risco representado pelos tiros para o ar que se tornaram comuns nesse tipo de enterro.

"Diante da contingência de segurança nas imediações (de uma escola, um colégio de adultos e dois jardins de infância), informamos que amanhã (hoje) as aulas estão suspensas nos centros de educação", informou o governo municipal de Pedro Aguirre Cerda.

Trata-se de uma cena que tem se repetido nos últimos meses em setores populares, em meio à crise de segurança que o país vive e que mostra a incapacidade da polícia de controlar os grupos criminosos.

Nos "funerais narco" - chamados assim seja o falecido traficante de drogas ou outro tipo de criminoso -, os participantes soltam fogos de artifícios e disparam rajadas de tiros em direção ao céu em homenagem ao morto.

No início de abril, também em Pedro Aguirre Cerda, o conhecido criminoso internacional Moisés Gallardo Cornejo recebeu um "velório em ausência" no mesmo estilo após sua morte na Itália.

E em março, colégios e universidades tiveram aulas suspensas em Valparaíso por outros "funerais narco".

"Estamos vivendo uma situação que é um verdadeiro pesadelo", queixou-se o prefeito de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, à CNN Chile. Em menos de um mês, na comuna, foram registrados quatro enterros de alto risco.

