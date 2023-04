Embaixadora dos EUA pede a Lavrov libertação de jornalista preso na Rússia

A embaixadora americana na ONU pediu, nesta segunda (24), ao chanceler russo, Sergei Lavrov, que seu país liberte um jornalista e um antigo 'marine' detidos pela Rússia.

"Peço-lhe, nesse momento, que liberte Paul Whelan e Evan Gershkovich imediatamente. Permita que Paul e Evan voltem para casa", disse Linda Thomas-Greenfield durante uma sessão do Conselho de Segurança em Nova York, presidida por Lavrov.

A diplomata assegurou que o regime de Vladimir Putin utiliza os homens como "moedas de troca política" e "peões humanos".

"Usar as pessoas como peões é uma estratégia de debilidade. Não são atos de um país responsável. E enquanto a Rússia se dedica a jogos políticos, as pessoas reais sofrem", disse.

Na presença da irmã de Whelan, Thomas-Greenfield pediu a Lavrov que a "olhasse diretamente nos olhos e visse seu sofrimento".

"Quero que veja o que é sentir falta de um irmão durante quatro anos. Saber que está trancafiado em uma prisão russa, simplesmente, porque o querem utilizar para seus próprios objetivos", disse a diplomata.

No mês passado, Gershkovich foi preso na Rússia, acusado de espionagem, o que tanto o jornalista, como o jornal para o qual trabalha, The Wall Stret Journal, e as autoridades americanas negaram.

Gershkovich, que também trabalhou para a AFP, é o primeiro jornalista estrangeiro a ser preso acusado de espionagem desde o colapso da União Soviética.

