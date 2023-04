Derretimento de neve nos EUA pode causar inundação do Rio Mississippi

O derretimento de neve deve aumentar significativamente o nível da água na parte superior do rio Mississippi, disse em comunicado a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês). O nível do rio deve subir mais de 5 metros em Minnesota, e o aumento do nível em outras áreas pode levar à proibição do tráfego de embarcações.

A previsão foi divulgada pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) em seu relatório semanal de transporte de grãos.

As condições para possíveis inundações devem persistir no rio Mississippi por aproximadamente duas semanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ano passado, problemas foram causados pelo baixo nível da água, que atrapalhou o tráfego de barcaças de grãos.

Em algumas áreas, o rio atingiu os níveis mais baixos desde 1988. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags