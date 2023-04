Comunicado do Business Wire :SLB

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados do primeiro trimestre de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230419006051/pt/

The exterior of the SLB corporate headquarters, Houston. (Photo: Business Wire)

Resultados do primeiro trimestre

-0- *T (em milhões, exceto por quantias de participação)Três meses encerrados emVariação31 de marçode 202331 de dezembrode 202231 de marçode 2022SequencialAno a anoReceita$7,736 $7,879 $5,962 -2% 30% Receita antes de impostos - base GAAP$1,161 $1,347 $638 -14% 82% Receita antes da margem de impostos - base GAAP15,0% 17,1% 10,7% -208 bps432 bpsReceita líquida atribuível à SLB - base GAAP$934 $1,065 $510 -12% 83% EPS diluído - base GAAP$0,65 $0,74 $0,36 -12% 81% EBITDA ajustado*$1,788 $1,921 $1,254 -7% 43% Margem do EBITDA ajustado*23,1% 24,4% 21,0% -127 bps208 bpsReceita operacional do segmento antes de impostos*$1,391 $1,557 $894 -11% 56% Margem operacional do segmento antes de impostos*18,0% 19,8% 15,0% -178 bps298 bpsReceita líquida atribuível à SLB, excluindo cobranças e créditos*$906 $1,026 $488 -12% 86% EPS diluído, excluindo cobranças e créditos*$0,63 $0,71 $0,34 -11% 85% Receita por geografia Internacional$5,985 $6,194 $4,632 -3% 29% América do Norte1.698 1,633 1,282 4% 32% Outro(s)53 52 48 n/s n/s $7,736 $7,879 $5,962 -2% 30% **Estas são medidas financeiras non-GAAP. Para mais detalhes, consulte as seções "Cobranças e créditos", "Divisões" e "Informações complementares".n/s = não significativo*T

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emVariação31 de marçode 202331 de dezembrode 202231 de marçode 2022SequencialAno a anoReceita por divisãoDigital e Integração$894 $1.012 $857 -12% 4% Desempenho de Reservatórios1.503 1.554 1.210 -3% 24% Construção de Poços3.261 3.229 2.398 1% 36% Sistemas de Produção2.207 2.215 1.604 - 38% Outro(s)(129) (131) (107) n/s n/s $7.736 $7.879 $5.962 -2% 30% Receita operacional antes de impostos por divisãoDigital e Integração$265 $382 $292 -31% -9% Desempenho de Reservatórios242 282 160 -14% 52% Construção de Poços672 679 388 -1% 73% Sistemas de Produção205 238 114 -14% 80% Outro(s)7 (24) (60) n/s n/s $1.391 $1.557 $894 -11% 56% Margem operacional antes de impostos por divisãoDigital e Integração29,6% 37,7% 34,0% -810 bps-440 bpsDesempenho de Reservatórios16,1% 18,2% 13,2% -207 bps291 bpsConstrução de Poços20,6% 21,0% 16,2% -44 bps444 bpsSistemas de Produção9,3% 10,8% 7,1% -148 bps217 bpsOutro(s)n/s n/s n/s n/s n/s 18,0% 19,8% 15,0% -178 bps298 bps n/s = não significativo*T

Forte crescimento e atributos de base ampla

O CEO da SLB, Olivier Le Peuch, comentou: "Estou muito satisfeito com nosso início de 2023. Conseguimos um forte crescimento da receita na comparação ano a ano e expansão da margem em uma escala que infunde ainda mais confiança em nossa ambição financeira para o ano completo. O trimestre foi marcado por uma forte dinâmica de atividade marítima e nas bacias petrolíferas internacionais mais amplas, com destaque para Construção de Poços e Sistemas de Produção.

Em relação ao mesmo período do ano passado, a receita cresceu 30 %, o EBITDA ajustado aumentou 43 %, o lucro por ação - excluindo cobranças e créditos - aumentou 85 % e a margem operacional do segmento antes de impostos aumentou 298 pontos base (bps). Todas as divisões cresceram, tanto na América do Norte quanto nos mercados internacionais, refletindo a força de nosso portfólio em todas as geografias e linhas de negócios. O crescimento da receita superou o incremento no número de plataformas na América do Norte e em âmbito internacional, representando o maior crescimento trimestral na comparação ano a ano em mais de uma década.

Como consequência, a receita cresceu 4 % na América do Norte, nosso oitavo trimestre consecutivo de evolução, beneficiando-se de nossa exposição às bacias petrolíferas e segmentos de mercado mais resilientes. No âmbito internacional, o declínio sequencial da receita foi menos pronunciado do que as tendências históricas, pois os efeitos sazonais foram parcialmente compensados por ganhos sólidos nas atividades.

Continuamos vendo preços positivos à medida que nosso desempenho se diferencia, a adoção de tecnologia aumenta, os termos do contrato são ajustados para compensar a inflação e a capacidade de serviço continua diminuindo nos principais mercados internacionais. Diante desse ambiente, nossos clientes estão colaborando mais ativamente conosco para melhorar seu desempenho operacional, atingir os objetivos de descarbonização e reduzir os custos gerais por meio do aumento do uso de nossas tecnologias diferenciadas.

O fluxo de caixa operacional no primeiro trimestre foi de US$ 330 milhões, refletindo o acúmulo de capital de giro no primeiro trimestre que apoiará nosso crescimento previsto para o ano e o pagamento de nossos incentivos anuais. A expectativa é de que a geração de fluxo de caixa livre acelere ao longo do ano, consistente com as tendências históricas".

Excelente começo de ano ancorado em um núcleo muito sólido

"Ano após ano, nossas divisões centrais cresceram coletivamente em 34 % e expandiram as margens operacionais em mais de 300 bps. Cada uma das três divisões centrais apresentou um crescimento muito forte e margens expandidas - impulsionadas pelo aumento da atividade, preços e adoção de tecnologia.

No nosso núcleo, continuamos aproveitando o portfólio de tecnologia mais abrangente do setor com tecnologias disruptivas adequadas à bacia petrolífera, soluções digitais avançadas e uma capacidade incomparável de integração em toda a cadeia de valor - do subsolo ao midstream.

Em nossa divisão de Digital e Integração, as vendas digitais registraram um sólido crescimento na comparação ano a ano que está alinhado com nossa ambição estratégica, à medida que continuamos garantindo novos contratos e acelerando soluções de nuvem e de borda. No entanto, o aumento nas vendas digitais durante o trimestre foi amplamente compensado por uma queda na receita de Asset Performance Solutions (APS), decorrente de interrupções de produção no Equador e menor receita de nosso ativo Palliser no Canadá".

Um ciclo resiliente - impulsionado pelos mercados internacional e marítimo

"No ambiente macro, mantemos nossa perspectiva plurianual muito construtiva, pois os atributos de ciclo de alta e os principais impulsionadores da atividade continuam evoluindo de forma muito positiva. Os mercados internacional e marítimo continuam experimentando um forte ressurgimento da atividade impulsionado por projetos resilientes de desenvolvimento de ciclo longo e expansão de capacidade. Em contraste, o mercado terrestre da América do Norte, que liderou esse ciclo de alta nos primeiros turnos, pode resultar em um platô de atividade em 2023 devido aos preços mais baixos do gás e à restrição de capital por parte dos operadores privados de E&P.

No geral, as perspectivas da atividade mundial para o ano completo permanecem muito sólidas. Ao longo do primeiro trimestre, a resiliência, amplitude e durabilidade desse ciclo de alta se tornaram mais evidentes, principalmente nos mercados internacionais. Esses atributos foram destacados pelos seguintes fatores:

Primeiro, há um reconhecimento mais amplo das perspectivas positivas de demanda de longo prazo para petróleo e gás e o potencial para uma recuperação mais forte da demanda no segundo semestre do ano. Além disso, as decisões recentes da OPEP+ continuam mantendo os preços das commodities em níveis favoráveis, dando aos operadores maior confiança para executar seus projetos.

Em segundo lugar, os investimentos de base ampla para expandir a capacidade petrolífera e diversificar o fornecimento de gás foram reforçados pelos planos de despesa de capital recentemente anunciados pelas principais companhias petrolíferas nacionais (NOC) e internacionais (IOC). A maioria dos orçamentos anunciados destaca um aumento significativo nos gastos que apoiam o crescimento plurianual da atividade nas principais bacias petrolíferas de recursos no mundo todo. Na verdade, esperamos que os investimentos se tornem ainda mais extensos no âmbito internacional, pois a busca pela diversidade da oferta continua sendo uma prioridade mundial e denota grande urgência.

E terceiro, a durabilidade do ciclo atual é enfatizada pela natureza dos investimentos em andamento com o surgimento do gás como combustível de transição energética de longo prazo e facilitador da segurança energética, a proeminência de projetos de ciclo longo e o eixo central para o Oriente Médio e as bacias petrolíferas marítimas como âncoras do crescimento da oferta. Finalmente, o retorno da exploração e avaliação global provavelmente estenderá esse ciclo de investimento por vários anos.

Em conjunto, essas dinâmicas de mercado aproveitam os nossos pontos fortes e criam uma posição vantajosa para a SLB. Nossa estratégia, presença internacional, recursos exclusivos de integração e ações de portfólio fortaleceram nossa capacidade de oferecer suporte a nossos clientes".

Crescimento da receita e expansão da margem nos próximos meses

"Ao analisar o segundo trimestre, esperamos um forte crescimento com recuperação sazonal no Hemisfério Norte, projetos de expansão de capacidade no Oriente Médio que estão em vários estágios de aceleração e atividade robusta na Ásia e na África Subsaariana. Esse cenário de crescimento fornece suporte para uma ampla expansão da margem sequencial nas divisões e regiões geográficas.

Estou empolgado com o início do ano, o que nos dá ainda mais confiança em nossas metas para o ano completo de 2023 e ao longo do ciclo. Estamos focados na execução, apoiando nossos clientes e cumprindo nossos objetivos marcados para o período.

Gostaria de agradecer à nossa equipe por entregar esses resultados sólidos e estar sempre à disposição de nossos clientes e partes interessadas".

Outros eventos

Durante o trimestre, a SLB recomprou aproximadamente 4,4 milhões de ações ordinárias a um preço médio de US$ 52,65 por ação, totalizando um preço de compra de US$ 230 milhões.

Em 3 de fevereiro de 2023, a SLB concluiu a aquisição da Gyrodata Incorporated, uma empresa internacional especializada em tecnologia de sondagem e posicionamento giroscópico de poços. A transação incorpora as tecnologias de sondagem e posicionamento de poços da Gyrodata no negócio de Construção de Poços da SLB, melhorando ainda mais sua capacidade de fornecer soluções inovadoras de perfuração aos clientes.

Em 20 de abril de 2023, o Conselho de Administração da SLB aprovou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,25 por ação ordinária em circulação, pagável em 13 de julho de 2023, aos acionistas registrados em 7 de junho de 2023.

Receita do primeiro trimestre por área geográfica

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emVariação31 de marçode 202331 de dezembrode 202231 de março de 2022SequencialAno a anoAmérica do Norte$1.698 $1.633 $1.282 4% 32% América Latina1.617 1.619 1.204 - 34% Europa e África1.974 2.067 1.404 -5% 41% Oriente Médio e Ásia2.394 2.508 2.024 -5% 18% Eliminações e outros53 52 48 n/s n/s $7.736 $7.879 $5.962 -2% 30% Internacional$5.985 $6.194 $4.632 -3% 29% América do Norte$1.698 $1.633 $1.282 4% 32% n/s = não significativo*T

Âmbito internacional

A receita na América Latina de US$ 1,6 bilhão aumentou 34 % na comparação ano a ano devido à atividade de perfuração e melhoria de preços, maiores vendas de Sistemas de Produção marítima no Brasil e na Guiana e aumento do trabalho de estimulação na Argentina. Como consequência, a receita se manteve estável, pois a maior atividade de perfuração foi compensada pela redução da receita de APS no Equador devido a interrupções na produção.

Na Europa e África, a receita de US$ 2 bilhões cresceu 41 % na comparação ano a ano, principalmente devido ao aumento das vendas de Sistemas de Produção na Europa e na Escandinávia e ao aumento da atividade de exploração e produção marítima na África. Como consequência, a receita caiu 5 % impulsionada principalmente pela Rússia. Excluindo a Rússia, a receita cresceu 2 % devido à maior atividade de perfuração de novos projetos em Angola, Gabão e Namíbia e ao aumento das vendas de Sistemas de Produção na Europa.

A receita no Oriente Médio e Ásia de US$ 2,4 bilhões aumentou 18% na comparação ano a ano devido à maior atividade de perfuração, intervenção e avaliação na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Omã e no Sudeste Asiático e Austrália. Como consequência, a receita diminuiu 5 % devido à atividade sazonalmente menor na Ásia, à atividade de estimulação afetada pelo clima na Arábia Saudita e à redução das vendas de Sistemas de Produção em toda a área após as fortes vendas de final de ano no trimestre anterior.

América do Norte

Na América do Norte, a receita de US$ 1,7 bilhão cresceu 32 % na comparação ano a ano devido à perfuração terrestre e marítima e aumento das vendas de Sistemas de Produção. A receita terrestre nos EUA aumentou, impulsionada pelo crescimento da receita de Construção de Poços - que superou o crescimento no número de plataformas -, além de uma maior receita de Sistemas de Produção. A receita marítima da América do Norte cresceu devido a aumentos na atividade de perfuração, vendas de licenciamento de dados de exploração e vendas de Sistemas de Produção submarina no Golfo do México dos EUA. Como consequência, a receita da América do Norte aumentou 4 % devido à maior perfuração terrestre e marítima e ao incremento das vendas de Sistemas de Produção submarina, que foram parcialmente compensados pela menor receita de APS no Canadá. A receita de Construção de Poços e Sistemas de Produção cresceu 9 %.

Resultados do primeiro trimestre por divisão

Digital e Integração

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emVariação31 de marçode 202331 de dezembrode 202231 de marçode 2022SequencialAno a anoReceitaInternacional$642 $723 $631 -11% 2% América do Norte251 288 225 -13% 11% Outro(s)1 1 1 n/s n/s $894 $1.012 $857 -12% 4% Receita operacional antes de impostos$265 $382 $292 -31% -9% Margem operacional antes de impostos29,6% 37,7% 34,0% -810 bps-440 bps n/s = não significativo*T

A receita de Digital e Integração de US$ 894 milhões aumentou 4 % na comparação ano a ano como resultado do crescimento contínuo das vendas digitais e do aumento das vendas de licenças de dados de exploração no Golfo do México dos EUA, que foram parcialmente compensadas pela redução da receita nos projetos de APS.

Como consequência, a receita caiu 12 % devido à menor receita nos projetos de APS e vendas sazonalmente menores de licenças de dados digitais e de exploração após fortes vendas no final de 2022. A queda na receita de APS é resultado, principalmente, de uma interrupção temporária da produção em nossos projetos no Equador devido a uma parada no oleoduto. Além disso, os preços mais baixos das commodities afetaram nosso projeto no Canadá.

A margem operacional antes de impostos de 30 % da divisão de Digital e Integração diminuiu 440 bps na comparação ano a ano, pois o crescimento contínuo nas vendas digitais foi mais do que compensado pela receita mais baixa de APS.

Como consequência, a margem operacional antes de impostos diminuiu oito pontos percentuais devido a vendas sazonalmente menores de licenças de dados digitais e de exploração e redução da receita de APS. A expectativa é de que a margem operacional antes de impostos se expanda no próximo trimestre devido ao incremento das vendas digitais e ao aumento da receita nos projetos de APS.

Desempenho de Reservatórios

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emVariação31 de marçode 202331 de dezembrode 202231 de marçode 2022SequencialAno a anoReceitaInternacional$1.380 $1.430 $1.105 -3% 25% América do Norte120 123 103 -2% 17% Outro(s)3 1 2 n/s n/s $1.503 $1.554 $1.210 -3% 24% Receita operacional antes de impostos$242 $282 $160 -14% 52% Margem operacional antes de impostos16,1% 18,2% 13,2% -207 bps291 bps n/s = não significativo*T

A receita de Desempenho de Reservatórios de US$ 1,5 bilhão cresceu 24 % na comparação ano a ano devido ao aumento dos serviços de intervenção, avaliação e estimulação em todas as áreas terrestre e marítima e nas atividades de exploração e produção. Registrou-se mais de 30 % de crescimento na receita, tanto na América Latina - principalmente por uma maior atividade de intervenção - quanto na Europa e África - principalmente por novos projetos de avaliação e estimulação.

Como consequência, a receita caiu 3 % devido a reduções sazonais na atividade na Europa e na Ásia, claramente afetada pelo clima no Oriente Médio e menor receita na Rússia. Essas quedas foram parcialmente compensadas pela forte atividade de avaliação na América Latina, enquanto a receita na América do Norte permaneceu estável.

A margem operacional antes de impostos de 16 % da divisão de Desempenho de Reservatórios expandiu 291 bps na comparação ano a ano, com a rentabilidade melhorando no mercado internacional impulsionada por maior atividade e melhores preços em avaliação, intervenção e estimulação.

Como consequência, a margem operacional antes de impostos diminuiu 207 bps devido à redução da rentabilidade do declínio sazonal na atividade de estimulação em âmbito internacional, principalmente no Hemisfério Norte, que mais do que compensou a forte expansão da margem na América do Norte.

Construção de Poços

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emVariação31 de marçode 202331 de dezembrode 202231 de marçode 2022SequencialAno a anoReceitaInternacional$2.493 $2.522 $1.865 -1% 34% América do Norte711 652 485 9% 47% Outro(s)57 55 48 n/s n/s $3.261 $3.229 $2.398 1% 36% Receita operacional antes de impostos$672 $679 $388 -1% 73% Margem operacional antes de impostos20,6% 21,0% 16,2% -44 bps444 bps n/s = não significativo*T

A receita de Construção de Poços de US$ 3,3 bilhões aumentou 36 % na comparação ano a ano, impulsionada pela forte atividade e sólidas melhorias de preços lideradas pela América do Norte e América Latina, ambas com crescimento superior a 45 %. A receita da Europa e África aumentou 38%, enquanto a receita do Oriente Médio e Ásia cresceu 24 % na comparação ano a ano. Registrou-se um crescimento de receita de dois dígitos tanto em terra quanto no mar em fluidos, medições, construção de poços integrados, perfuração e vendas de equipamentos.

Como consequência, a receita foi ligeiramente maior, impulsionada pelo incremento da perfuração, medições e atividade integrada de Construção de Poços, principalmente em terra e mar na América do Norte; na América Latina, em especial no México e no Brasil; e no litoral da África. Esses aumentos foram parcialmente compensados por uma receita menor na Rússia e reduções sazonais na Ásia.

A margem operacional antes de impostos de 21 % da divisão de Construção de Poços expandiu 444 bps na comparação ano a ano, com melhoria da rentabilidade em medições, perfuração integrada, vendas de equipamentos e fluidos na maioria das áreas impulsionadas por maior atividade e melhores preços.

Como consequência, a margem operacional antes de impostos se manteve estável, pois a melhor rentabilidade na América Latina foi compensada pela margem reduzida no Hemisfério Norte devido à sazonalidade.

Sistemas de Produção

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emVariação31 de marçode 202331 de dezembrode 202231 de marçode 2022SequencialAno a anoReceitaInternacional$1.574 $1.638 $1.127 -4% 40% América do Norte626 575 473 9% 32% Outro(s)7 2 4 n/s n/s $2.207 $2.215 $1.604 - 38% Receita operacional antes de impostos$205 $238 $114 -14% 80% Margem operacional antes de impostos9,3% 10,8% 7,1% -148 bps217 bps n/s = não significativo*T

A receita de Sistemas de Produção de US$ 2,2 bilhões aumentou 38 % na comparação ano a ano, impulsionada pela forte atividade em todas as áreas lideradas pela Europa e África e América Latina, que cresceram 63 % e 50 %, respectivamente. A receita da América do Norte aumentou 32 %, enquanto a receita do Oriente Médio e Ásia cresceu 11 % na comparação ano a ano. Midstream, submarina, vendas de elevação artificial, conclusões e válvulas registraram crescimento de dois dígitos na América do Norte e no âmbito internacional.

Como consequência, a receita se manteve estável. As fortes vendas de Sistemas de Produção submarina no litoral da América do Norte e Trinidad, as maiores vendas de válvulas terrestres nos EUA e as sólidas vendas de Sistemas de Produção midstream na Europa foram compensadas por uma receita menor no Oriente Médio e Ásia e na Rússia após as fortes vendas de final de 2022.

A margem operacional antes de impostos de 9 % da divisão de Sistemas de Produção expandiu 217 bps na comparação ano a ano, impulsionada principalmente por maiores vendas de elevação artificial, superfície e submarinas e eficiência de execução, à medida que as restrições da cadeia de suprimentos e logística continuaram diminuindo.

Como consequência, a margem operacional antes de impostos contraiu 148 bps, pois a melhor rentabilidade do aumento da atividade, juntamente com a eficiência de execução na América do Norte, foi mais do que compensada pelas margens reduzidas na Europa, África e Ásia devido à sazonalidade e ao mix de atividades.

Destaques do trimestre

NÚCLEO

Concessões de contratos

A SLB continua ganhando novos contratos de ciclo longo para as divisões centrais, particularmente no Oriente Médio e em bacias petrolíferas marítimas. Os principais destaques são:

-- A Aramco e a SLB assinaram um contrato de serviços de nove anos em janeiro de 2023 para serviços de cabeamento e análise da lama, comprometendo-se com uma parceria de longo prazo em inovação energética com forte interesse no desenvolvimento tecnológico. Várias tecnologias exclusivas da SLB serão implementadas durante a execução do contrato, incluindo a plataforma inteligente de teste de formação de cabeamento Ora?, os serviços de registro through-the-bit ThruBit? e o serviço de intervenção instrumentada de cabeamento ReSOLVE?.

-- A Petrobras e a OneSubsea® assinaram um contrato para o escopo do sistema de produção submarina de engenharia, aquisição, construção e instalação de Búzios 10. A OneSubsea fornecerá equipamentos de sistemas de produção submarina e serviços associados para quatro fases de desenvolvimento do campo de águas profundas de Búzios no litoral brasileiro. O escopo do projeto inclui 16 árvores submarinas verticais adequadas à finalidade, sistemas de controle e cinco unidades de distribuição submarina, bem como instalação, comissionamento e serviços para a vida útil do campo. O projeto será apoiado pelo Centro de Excelência da OneSubsea Brasil em Sistemas de Produção Submarina, que gerará valor no país em equipamentos e escopos de serviço. Localizado na área do pré-sal da Bacia de Santos, Búzios é um dos maiores campos de petróleo em águas profundas do mundo.

-- Em um exercício de licitação global, a Shell concedeu à SLB todos os três escopos de serviços de poços baseados em resultados em águas profundas para construção de poços integrados e serviços de avaliação de reservatórios no Brasil, Egito e o projeto Crux na Austrália. A previsão é de que os escopos individuais de trabalho comecem entre maio de 2023 e o final do ano.

-- No Brasil, a PRIO, uma das maiores produtoras independentes de petróleo do país, concedeu à OneSubsea o contrato de engenharia, aquisição e construção de um sistema de reforço multifásico para apoiar e acelerar a produção da plataforma flutuante de produção, armazenamento e descarga Wahoo-Frade, que será a mais comprida do Brasil. O sistema de bombeamento multifásico da OneSubsea foi selecionado com base em seu desempenho comprovado, fornecendo componentes submarinos padronizados com um nível de prontidão técnica TRL-7 que oferece alta confiabilidade do sistema e flexibilidade operacional para suportar o desempenho de reservatórios durante a vida útil do campo. A escolha da OneSubsea também se deveu à sua capacidade de agilizar a entrega para cumprir os prazos do projeto.

-- Ainda no Brasil, a Enauta exerceu uma opção de contrato com a OneSubsea para um terceiro sistema de reforço multifásico a ser integrado em seu desenvolvimento de campo completo em Atlanta. A expansão do projeto alavancou a padronização da fabricação e do processo de entrega do projeto para ambas as partes, resultando em entrega antecipada, logística melhorada e maior consolidação das atividades de campo para reduzir o custo geral do ciclo de vida do campo.

Descarbonização de petróleo e gás, novas tecnologias e desempenho

A SLB continua focada no desenvolvimento e implementação de soluções de tecnologia para oferecer maior valor com menores emissões de carbono. Os clientes continuam escolhendo a SLB como parceira preferida para maximizar o desempenho na avaliação de reservatórios, construção de poços, produção e operações integradas - tudo isso enquanto ela opera de forma mais sustentável. Os principais destaques são:

-- Nos EUA, o gerenciamento inteligente de energia, uma das SLB Transition Technologies? para descarbonizar as operações do motor-gerador (conjunto gerador), foi implementado em uma plataforma BOSS superespecificada da Unit Drilling Company com três conjuntos geradores. Durante 56 dias consecutivos de operação da plataforma, este software automatizado aproveitou um sistema de armazenamento de energia de bateria de resposta rápida para reduzir o tempo total de execução do conjunto gerador em 1.186 horas, economizando 14.332 galões de consumo de combustível diesel e eliminando 147 toneladas métricas associadas de emissões de CO2e. A plataforma forneceu energia suficiente de um conjunto gerador durante a perfuração de poços superiores, a manobra tubular e as várias atividades de superfície. Este sistema digital direto opera o conjunto gerador ativo em sua classificação ideal para aumentar a eficiência energética e a bateria absorve com segurança picos de energia transitórios severos, estendendo assim a confiabilidade do conjunto gerador, tudo sem a necessidade de intervenção da equipe da plataforma.

-- Durante o trimestre, a SLB introduziu o sistema sem cimento de geopolímero EcoShield? que minimiza a pegada de CO2 da construção de um poço. Essa tecnologia inovadora elimina até 85 % das emissões de CO2 incorporadas em comparação com os sistemas convencionais de cimentação de poços. O sistema EcoShield tem o potencial de evitar até 5 milhões de toneladas métricas de emissões de CO2 por ano, o equivalente à remoção de 1,1 milhão de carros das estradas a cada ano. O sistema EcoShield utiliza materiais naturais de origem local e fluxos de resíduos industriais em sua composição, tornando-o um método de integridade de poço muito mais sustentável. O sistema sem cimento pode ser implementado em várias fases do ciclo de vida do poço, incluindo o seu abandono, e em uma variedade de aplicações de campo, inclusive em ambientes corrosivos.

-- A Aker BP na Noruega colaborou com a SLB para implementar a avaliação de barreira de coluna dupla Epilogue? em vários poços para evitar remediação excessiva de cimento. Os resultados da avaliação da barreira de coluna dupla Epilogue e um teste de pressão validaram a presença de uma barreira que cumpria os regulamentos da NORSOK. A avaliação da barreira de coluna dupla Epilogue eliminou a necessidade de remover a tubulação de produção antes da avaliação da ligação, economizando tempo de perfuração e proporcionando flexibilidade operacional.

-- Na Líbia, a tecnologia e os processos da SLB aumentaram a produção dos primeiros seis poços de um projeto de 25 poços para a Sarir Oil Operations (SOO). O fluxo de trabalho de melhoria da produção incluiu avaliação do projeto, seleção inteligente de candidatos, processamento de dados, validação de hipóteses, seleção de tecnologia e execução da melhoria da produção. Um conjunto integrado de tecnologias de registro de produção e nêutrons pulsados foi implementado para identificar as fontes de água. Foram utilizados tampões de tubo de passagem de alta resistência e cimento ultra-cisalhante especializado para cortar a fonte de água nos poços de alta pressão. A campanha de intervenção nestes poços resultou em um aumento de 400 % na produção de petróleo e na redução do corte de água em 60 %. A campanha permitiu à SOO atingir seus objetivos de aumento de produção e desobstruir a água produzida, aumentando assim a produção geral do campo.

-- A Tailwind Energy Chinook Ltd. implementou as primeiras bombas elétricas submersíveis (ESP) duplas MaxFORTE? do mundo em seu campo de Orlando, no Mar do Norte, poço de desenvolvimento 3/03b-13Y. As conclusões das ESP duplas e de alta confiabilidade são os principais facilitadores da garantia de produção marítima, onde os custos de recondicionamento são altos e a programação de substituições de ESP é limitada pela disponibilidade da plataforma e pelas janelas climáticas no Mar do Norte. Após o comissionamento, o sistema de ESP de alta confiabilidade MaxFORTE operou em taxas de produção de petróleo superiores a 4 mil barris por dia e continua com seu forte desempenho. Esta primeira aplicação bem-sucedida cria mais oportunidades para instalações do sistema de ESP duplas MaxFORTE marítimo e submarino no mundo inteiro, pois os países visam alinhar o fornecimento de energia com suas necessidades domésticas.

DIGITAL

A SLB está implementando tecnologia digital em escala, ajudando os clientes a medir e entender seus dados e aproveitar as informações para impulsionar a inovação e elevar o desempenho. Os principais destaques são:

-- A SLB foi contratada para desenvolver e implementar um sistema de controle e uma solução de simulação dinâmica de processos para a Petrobras. Esta solução estratégica de simulação dinâmica multiuso (MPDS) está sendo desenvolvida em parceria com a Inprocess Technology and Consulting Group, líder mundial em MPDS, e a Sensia, especialista líder em sistema de controle e automação em petróleo e gás. A solução MPDS alavancará a liderança da SLB na fabricação de equipamentos originais e construção e operações marítimas. Além disso, exibirá a experiência e a capacidade da SLB de fornecer um ambiente imersivo de gêmeo digital para simular dinamicamente os processos operacionais e seus sistemas de controle e automação, capacitar pessoal e fortalecer os elementos de segurança em cinco novas unidades flutuantes de produção, armazenamento e descarga a serem instaladas no Campo de Búzios, na Bacia de Santos (Brasil).

-- No Kuwait, a Chevron Arábia Saudita (SAC) concedeu à SLB um contrato de software como serviço (SaaS) de dois anos para a implementação da plataforma digital Delfi?. A Delfi digitaliza as operações petrotécnicas com aplicativos de IA e aprendizado de máquina executados no ambiente de computação de alto desempenho da nuvem. Isso permitirá à SAC simplificar seus fluxos de trabalho para exploração, produção, engenharia e modelagem ágil de reservatórios a fim de reduzir custos e desbloquear novos níveis de eficiência. O contrato se baseia em um acordo existente entre a SLB e a Chevron.

-- A CPC Corporation de Taiwan (CPC) assinou um acordo de cooperação estratégica internacional com a SLB para colaborar na transformação digital, incluindo a implementação de uma plataforma cognitiva de E&P baseada na nuvem; captura, utilização e sequestro de carbono (CCUS); e a avaliação de perspectivas geotérmicas. Essas tecnologias se alinham com o esforço de Taiwan em direção a uma economia "net zero" em 2050 e com as ações da CPC para um futuro de baixo carbono. Aproveitando a cooperação de longo prazo entre as duas empresas em E&P de petróleo e gás em Taiwan e em outros lugares, a expansão da cooperação estratégica apoiará a CPC na aceleração de seu caminho de transição energética.

-- No Paquistão, a Mari Petroleum Company Limited assinou um contrato com a SLB para serviços integrados de perfuração digital com o objetivo de aumentar sua eficiência no planejamento e execução de um futuro poço estratégico. O contrato apresentará a solução de planejamento de construção de poço coerente DrillPlan? e a solução de entrega de poço no destino DrillOps?. As soluções da SLB incluirão planejamento de poço integrado, monitoramento de desempenho e análise preditiva na plataforma digital Delfi. Essas soluções de perfuração digital da SLB permitirão decisões ágeis, tanto pela sede quanto pelas equipes de operação do poço.

-- A SLB e a Agência Nacional da Argélia para a Avaliação de Recursos de Hidrocarbonetos (ALNAFT) lançaram o gateway upstream EXplore ALgeria Today (EXALT), uma plataforma digital totalmente integrada desenvolvida pela SLB que permite acesso global contínuo a um portfólio de dados de subsolo da Argélia e produtos perenes. O acordo plurianual será possibilitado pela plataforma de subsolo digital da SLB e experiência no domínio. Uma equipe conjunta de especialistas da ALNAFT e SLB atualizará a compreensão do subsolo com novos dados para avaliar o potencial de hidrocarbonetos em terra e no mar para operadores novos e existentes.

-- SLB assinou uma parceria estratégica com a Cognite para integrar a SLB Enterprise Data Solution para dados de subsolo com a Cognite Data Fusion®, a principal plataforma industrial aberta de DataOps da Cognite - criando a primeira oferta no mercado com acesso a dados operacionais contextualizados em uma plataforma interoperável. Por meio dessa parceria, os clientes podem integrar dados de reservatórios, poços e instalações em uma única plataforma aberta e aproveitar a IA incorporada e ferramentas de análise avançada para otimizar a produção e reduzir custos, ao mesmo tempo em que diminuem sua pegada operacional para ajudar a alcançar as metas de sustentabilidade.

NOVAS ENERGIAS

Os clientes estão cada vez mais focados em reduzir suas emissões de carbono equivalente em toda a cadeia de valor. A SLB está aplicando sua escala e experiência a novos sistemas de energia, acelerando o caminho para o "net zero". Os principais destaques são:

-- Como parte do compromisso da Chevron Austrália de explorar o potencial de captura e armazenamento de carbono (CCS) na Bacia de Carnarvon, no litoral da Austrália Ocidental, a SLB realizará uma avaliação sísmica e de armazenamento tridimensional para identificar novas oportunidades de CCS nas sub-bacias petrolíferas de Barrow e Dampier. Uma equipe internacional de especialistas multidisciplinares integrará décadas de conhecimento de subsolo para rastrear e avaliar potenciais locais de CCS em escala regional.

-- Também na Austrália, a SLB apoiou a Mitsui em sua avaliação de sequestro de CO?, que contempla a injeção de até 50 toneladas métricas de CO? de grau industrial em um reservatório de gás esgotado. A SLB concluiu com sucesso a fase 1 do projeto, que envolve garantia de fluxo e engenharia. Embora a engenharia de detalhamento das fases 2 e 3 esteja em andamento, os parceiros pretendem prosseguir com a atividade após serem recebidas todas as aprovações regulatórias necessárias. Este será o primeiro projeto de CCS terrestre na Bacia de Perth e a SLB apoiará a Mitsui na execução de todo o fluxo de trabalho de CCS, incluindo garantia de fluxo, fornecimento de CO?, projeto de sistema de injeção, serviços de poço e gerenciamento de projetos terceirizados.

-- A Eni concedeu à SLB um contrato para fornecer árvores de injeção de CO? e cabeças de poço para o projeto HyNet Northwest de CSS. O contrato inclui 14 árvores e carretéis de tubulação Cameron, três novas cabeças de poço Cameron, serviços de instalação, comissionamento e abandono e ferramentas de aluguel. O projeto HyNet é uma parte significativa da estratégia do governo do Reino Unido para alcançar o "net zero" até 2050. As emissões de CO? do projeto serão armazenadas a longo prazo em um campo esgotado no Mar da Irlanda Oriental por meio do reaproveitamento da infraestrutura marítima existente.

-- Na Malásia, a SLB foi contratada pela Malaysia Marine and Heavy Engineering Sdn Bhd para trabalhar no projeto da PETRONAS - seu projeto Kasawari de CCS no Bloco SK316, no litoral de Sarawak. O escopo do trabalho é a concepção e fornecimento de equipamentos para tratar até 256,3 MMscfd de gás de entrada com 57,9 a 71,7 mol% de CO?. Espera-se que o projeto reduza o CO? emitido pela queima em 3,3 toneladas métricas de CO?e anualmente, tornando-o um dos maiores projetos de CCS marítimo do mundo.

-- No Canadá, a SLB está fornecendo processamento sísmico e software de modelagem de reservatório para apoiar um projeto de armazenamento de carbono raso para a Instalação do Condado de Newell da Carbon Management Canada. A pesquisa no local de 200 hectares demonstra as melhores práticas para protocolos de monitoramento de armazenamento de CO? e ajuda governos, indústrias e o público a entender que o CO? pode ser armazenado com segurança no subsolo. O acesso a sete anos de pesquisa operacional e dados do projeto permitirá à SLB validar suas tecnologias de monitoramento, modelagem e imagem de CO?, expandindo seus recursos para fornecer soluções de CCS em escala.

-- No norte do estado de Nova York (EUA), a Universidade Cornell concedeu à SLB um contrato de serviços integrados para a construção e caracterização de um poço estratigráfico no seu campus. O objetivo do projeto é avaliar a viabilidade do aquecimento sustentável do campus com Earth Source Heat. O poço foi concluído com sucesso com várias novas tecnologias adequadas aos rigorosos requisitos ambientais e técnicos do projeto, incluindo, entre outros, a solução de planejamento de construção de poços DrillPlan, a solução de entrega de poços DrillOps, o fluido de perfuração à base de água de alto desempenho HydraGlyde? e o testador da dinâmica de formação modular MDT? implementado com um novo sistema de empacotador duplo 10K para amostragem e caracterização de última geração. O poço foi perfurado no destino sem problemas de desempenho de fluido e foi testado e caracterizado com sucesso de acordo com as especificações do projeto. Este projeto geotérmico é fundamental para o objetivo de neutralidade de carbono da Universidade Cornell até 2035.

QUADROS FINANCEIROS

-0- *T Demonstração condensada consolidada da receita (em milhões, exceto por quantias de participação) Três mesesPeríodos encerrados em 31 de março de2023 2022 Receita$7.736 $5.962 Juros e outras receitas, líquido (1)92 50 DespesasCusto de receita6.285 5.013 Pesquisa e engenharia174 141 Geral e administrativo91 97 Juros117 123 Receita antes de impostos (1)$1.161 $638 Despesa fiscal (1)217 118 Receita líquida (1)$944 $520 Receita líquida atribuível à participação minoritária10 10 Receita líquida atribuível à SLB (1)$934 $510 Lucro diluído por ação da SLB(1)$0,65 $0,36 Média de ações em circulação1.426 1.412 Média de ações em circulação presumindo diluição1.446 1.434 Depreciação e amortização incluídas nas despesas (2)$563 $533 *T

-0- *T (1) Consulte a seção intitulada "Cobranças e créditos" para obter detalhes. (2) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos APS. *T

-0- *T Balanço patrimonial condensado consolidado (em milhões) 31 de março31 de dezembroAtivosde 2023 de 2022 Ativos circulantesCaixa e investimentos de curto prazo$2.504 $2.894 Contas a receber7.578 7.032 Inventários4.286 3.999 Outros ativos circulantes1.032 1.078 15.400 15.003 Investimento em empresas afiliadas1.554 1.581 Ativos fixos6.691 6.607 Ágio13.113 12.982 Ativos intangíveis3.021 2.992 Outros ativos4.076 3.970 $43.855 $43.135 Passivos e patrimônio líquidoPassivos circulantesContas a pagar e passivos acumulados$8.700 $9.121 Passivo estimado para imposto de renda1.038 1.002 Empréstimos de curto prazo e parcela atual da dívida de longo prazo2.140 1.632 Dividendos a pagar374 263 12.252 12.018 Dívida de longo prazo10.698 10.594 Benefícios pós-aposentadoria168 165 Outros passivos2.357 2.369 25.475 25.146 Patrimônio líquido18.380 17.989 $43.855 $43.135 *T

-0- *T Liquidez (em milhões)Componentes da liquidez31 de marçode 202331 de dezembro202231 de marçode 2022Caixa e investimentos de curto prazo$2.504 $2.894 $2.649 Empréstimos de curto prazo e parcela atual da dívida de longo prazo(2.140) (1.632) (923) Dívida de longo prazo(10.698) (10.594) (13.163) Dívida líquida (1)$(10.334) $(9.332) $(11.437) Detalhes de alteração na liquidez: TrêsmesesTrêsmesesPeríodos encerrados em 31 de março de2023 2022 Receita líquida $944 $520 Cobranças e créditos, líquidos de impostos (2) (28) (22) 916 498 Depreciação e amortização (3) 563 533 Despesa de compensação baseada em ações 81 89 Alteração no capital de giro (1.230) (948) Outro(s) - (41) Fluxo de caixa operacionals 330 131 Despesas de capital (410) (304) Investimentos em APS (133) (168) Dados de exploração capitalizados (52) (40) Fluxo de caixa livre (4) (265) (381) Dividendos pagos (249) (175) Programa de recompra de ações(230) - Rendimentos de planos de ações de funcionários 121 71 Aquisições e investimentos de negócios, líquido de caixa adquirido mais dívida adquirida (244) - Rendimentos da venda de ações da Liberty 137 84 Impostos pagos sobre compensações líquidas liquidadas baseadas em ações (88) (81) Outro(s) (84) (24) Aumento da dívida líquida antes do impacto das mudanças nas taxas de câmbio (902) (506) Impacto das mudanças nas taxas de câmbio sobre a dívida líquida (100) 125 Aumento da dívida líquida (1.002) (381) Dívida líquida, início do período (9,.332) (11.056) Dívida líquida, final do período $(10.334) $(11.437) *T

-0- *T (1) "Dívida líquida" representa a dívida bruta menos espécie e investimentos de curto prazo. A administração acredita que o indicador de dívida líquida oferece informações úteis sobre o nível de endividamento da SLB ao informar a quantia em espécie e os investimentos que podem ser usados para amortizar dívidas. A Dívida líquida é uma medida financeira non-GAAP, que deve ser considerada adicionalmente, e não como substituto ou superior à dívida total. (2) Consulte a seção intitulada "Cobranças e créditos" para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos APS. (4) "Fluxo de caixa livre" representa o fluxo de caixa operacional menos as despesas de capital, investimentos APS e custos de dados de exploração capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e útil para os investidores e para a gestão como uma medida da capacidade da SLB de geração de caixa. Uma vez que as necessidades e as obrigações do negócio são atendidas, esse dinheiro pode ser usado para reinvestir na empresa, para crescimento futuro ou para devolver aos nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira non-GAAP que deve ser considerada como complemento, não como substituto ou superior ao fluxo de caixa livre operacional. *T

Cobranças e créditos

Além dos resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) dos EUA, esta divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2023 também inclui medidas financeiras non-GAAP (conforme definido no Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras non-GAAP discutidas em "Liquidez", a receita líquida, excluindo cobranças e créditos, bem como as medidas dele derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo cobranças e créditos; receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos; taxa de imposto efetiva, excluindo cobranças e créditos; e EBITDA ajustado), são medidas financeiras non-GAAP. A administração acredita que a exclusão das cobranças e créditos dessas medidas financeiras permite avaliar, de forma mais eficaz, as operações da SLB durante o período e identificar as tendências operacionais que poderiam ser mascaradas pelos itens excluídos. Essas medidas também são usadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certas compensações de incentivo. As medidas financeiras non-GAAP anteriores devem ser consideradas como complemento, não como substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiro preparadas de acordo com GAAP. A seguir está uma reconciliação de algumas dessas medidas non-GAAP com as medidas GAAP comparáveis. Para a reconciliação do EBITDA ajustado com a medida GAAP comparável, consulte a seção intitulada "Informações complementares" (pergunta 9).

-0- *T (em milhões, exceto por quantias de participação) Primeiro trimestre de 2023Antes dos impostosImpostosJurosnão cont.LíquidoEPSdiluídoReceita líquida da SLB (base GAAP) $1.161 $217 $10 $934 $0,65 Ganho com a venda de ações da Liberty (36) (8) - (28) (0,02) Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos $1.125 $209 $10 $906 $0,63 Primeiro trimestre de 2022Antes dos impostosImpostosJurosnão cont.LíquidoEPSdiluídoReceita líquida da SLB (base GAAP) $638 $118 $10 $510 $0,36 Ganho com a venda de ações da Liberty (26) (4) - (22) (0,02) Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos $612 $114 $10 $488 $0,34 Quarto trimestre de 2022Antes dos impostosImpostosJurosnão cont.LíquidoEPSdiluídoReceita líquida da SLB (base GAAP) $1.347 $264 $18 $1.065 $0,74 Ganho no investimento de capital da ADC (107) (3) - (104) (0,07) Ganho com a venda de ações da Liberty (84) (19) - (65) (0,05) Ganho na recompra de títulos (11) (2) - (9) (0,01) Prejuízo em transações Blue Chip Swap 139 - - 139 0,10 Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos $1.284 $240 $18 $1.026 $0,71 Todas as cobranças e créditos são classificadas em Juros e outras receitas, líquido na Demonstração condensada consolidada da receita.*T

-0- *T Divisões(em milhões) Três meses encerrados em31 de março de 202331 de dezembro de 202231 de março de 2022ReceitaReceitaantes deimpostosReceitaReceitaantes deimpostosReceitaReceitaantes deimpostosDigital e Integração$894$265 $1.012 $382 $857 $292 Desempenho de Reservatórios1.503242 1.554 282 1.210 160 Construção de Poços3.261672 3.229 679 2.398 388 Sistemas de Produção2.207205 2.215 238 1.604 114 Eliminações e outros(129)7 (131) (24) (107) (60) Receita operacional do segmento antes de impostos1.391 1.557 894 Corporativo e outros(169) (169) (164) Rendimentos de juros(1)17 14 2 Despesa de juros(1)(114) (118) (120) Cobranças e créditos(2)36 63 26 $7.736$1.161 $7.879 $1.347 $5.962 $638 *T

-0- *T (1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Consulte a seção intitulada "Cobranças e créditos" para obter detalhes. *T

Informações complementaresPerguntas frequentes

-0- *T 1)Qual é a orientação para investimento de capital para o ano completo de 2023? O investimento de capital (composto de despesa de capital, custos de dados de exploração e investimentos em APS) para todo o ano de 2023 deverá ser de aproximadamente US$ 2,5 a US$ 2,6 bilhões. O investimento de capital para o ano completo de 2022 foi de US$ 2,3 bilhões. *T

-0- *T 2)Quais foram o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o primeiro trimestre de 2023? O fluxo de caixa operacional no primeiro trimestre de 2023 foi de US$ 330 milhões e o fluxo de caixa livre foi de menos US$ 265 milhões. *T

-0- *T 3)O que foi incluído em "Juros e outras receitas" para o primeiro trimestre de 2023? "Juros e outras receitas" para o primeiro trimestre de 2023 foi de US$ 92 milhões. Este consistia no seguinte: *T

-0- *T (em milhões)Ganho com a venda de ações da Liberty* 36 Rendimentos de juros 17 Ganhos de investimentos em método de equivalência patrimonial 39 $92 *Consulte a pergunta 11*T

-0- *T 4)Como os rendimentos de juros e as despesas de juros mudaram durante o primeiro trimestre de 2023? A receita de juros de US$ 17 milhões no primeiro trimestre de 2023 diminuiu US$ 16 milhões. A despesa de juros de US$ 117 milhões diminuiu US$ 4 milhões. *T

-0- *T 5)Qual é a diferença entre o lucro consolidado antes de impostos e o lucro operacional do segmento antes de impostos da SLB? A diferença consiste em itens corporativos, cobranças e créditos e rendimentos de juros e despesas de juros não alocadas aos segmentos, bem como despesas de compensação baseada em ações, despesas de amortização associadas a alguns ativos intangíveis, certas iniciativas gerenciadas de modo centralizado e outros itens não operacionais. *T

-0- *T 6)Qual foi a taxa efetiva de impostos (ETR) para o primeiro trimestre de 2023? A ETR para o primeiro trimestre de 2023, calculada de acordo com GAAP, foi de 18,7 % em comparação com 19,6 % para o quarto trimestre de 2022. Excluindo cobranças e créditos, a ETR do primeiro trimestre de 2023 foi de 18,6 %, em comparação com 18,7 % do quarto trimestre de 2022. *T

-0- *T 7)Quantas ações ordinárias estavam em circulação em sexta-feira, 31 de março de 2023 e como isso mudou em relação ao final do trimestre anterior? Havia 1,425 bilhão de ações ordinárias em circulação em sexta-feira, 31 de março de 2023 e 1,420 bilhão de ações em circulação em sábado, 31 de dezembro de 2022. *T

-0- *T (em milhões)Ações em circulação em 31 de dezembro de 2022 1.420 Ações emitidas de acordo com o plano de compra de ações de funcionários 3 Ações emitidas aos beneficiários, menos as ações permutadas 1 Aquisição de ações restritas 5 Programa de recompra de ações (4) Ações em circulação em 31 de março de 2023 1.425 *T

-0- *T 8)Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o primeiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2022? Como isso se reconcilia com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição, usado no cálculo do lucro diluído por ação? O número médio ponderado de ações em circulação foi de 1,426 bilhão durante o primeiro trimestre de 2023 e 1,420 bilhão durante o quarto trimestre de 2022. Abaixo está uma reconciliação da média ponderada de ações em circulação com relação ao número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo do lucro diluído por ação. *T

-0- *T (em milhões)Primeiro trimestrede 2023Quarto trimestrede 2022Média ponderada de ações em circulação1.426 1.420 Ações restritas não investidas18 20 Suposto exercício de opções de compra de ações2 2 Média de ações em circulação, assumindo diluição1.446 1.442 *T

-0- *T 9)Qual foi o EBITDA ajustado da SLB no primeiro trimestre de 2023, no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2022? O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 1,788 bilhão no primeiro trimestre de 2023, US$ 1,921 bilhão no quarto trimestre de 2022 e US$ 1,254 bilhão no primeiro trimestre de 2022, e foi calculado da seguinte forma: *T

-0- *T (em milhões)Primeiro trimestrede 2023Quarto trimestrede 2022Primeiro trimestrede 2022Receita líquida atribuível à SLB$934 $1.065 $510 Receita líquida atribuível à participação minoritária10 18 10 Despesa fiscal217 264 118 Receita antes de impostos$1.161 $1.347 $638 Cobranças e créditos(36) (63) (26) Depreciação e amortização563 549 533 Despesa de juros117 121 123 Rendimentos de juros(17) (33) (14) EBITDA ajustado$1.788 $1.921 $1.254 *T

-0- *T O EBITDA ajustado representa a receita antes de impostos, excluindo cobranças e créditos, depreciação e amortização, despesa de juros e rendimentos de juros. A administração acredita que o EBITDA ajustado é uma importante medida de rentabilidade para a SLB e que permite aos investidores e à administração avaliar com mais eficiência as operações da SLB período a período, além de identificar tendências operacionais que poderiam estar ocultas de outra forma. O EBITDA ajustado também é utilizado pela administração como medida de desempenho na determinação de determinadas compensações de incentivo. O EBITDA ajustado deve ser considerado como adição, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP. *T

-0- *T 10)Quais foram os componentes das despesas de depreciação e amortização para o primeiro trimestre de 2023, o quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2022? Os componentes das despesas de depreciação e amortização para o primeiro trimestre de 2023, o quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2022 foram os seguintes: *T

-0- *T (em milhões)Primeiro trimestrede 2023Quarto trimestrede 2022Primeiro trimestrede 2022Depreciação de ativos fixos$347 $347 $338 Amortização de ativos intangíveis76 75 75 Amortização de investimentos em APS91 102 83 Amortização dos custos de dados de exploração capitalizados49 25 37 $563 $549 $533 *T

-0- *T 11)A que se refere o crédito antes de impostos de US$ 36 milhões registrado durante o primeiro trimestre de 2023? Durante o primeiro trimestre de 2023, a SLB vendeu todas as suas cerca de 9 milhões de ações restantes na Liberty e recebeu rendimentos líquidos de US$ 137 milhões. Este ganho está classificado em Juros e outras receitas na Demonstração consolidada da receita. Em 31 de março de 2023, a SLB não tinha mais participação acionária na Liberty. *T

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que promove a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias em inovação de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando as indústrias e desenvolvendo e escalonando sistemas de nova energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com

Informações sobre a teleconferência

A SLB realizou uma teleconferência para discutir este comunicado à imprensa e as perspectivas de negócios em 21 de abril de 2023. A ligação começou às 9h30 no horário do leste dos EUA. Para acessar a teleconferência, que é aberta ao público, entre em contato com o operador da teleconferência pelo número +1 (844) 721-7241 na América do Norte ou +1 (409) 207-6955 fora da América do Norte, aproximadamente 10 minutos antes do horário programado de início da ligação e forneça o código de acesso 8858313. Uma reprodução do áudio está disponível até domingo, 21 de maio de 2023, discando +1 (866) 207-1041 na América do Norte ou +1 (402) 970-0847 em outros países e fornecendo o acesso código 1502942. A teleconferência também foi simultaneamente transmitida pela internet em www.slb.com/irwebcast (apenas com áudio). Uma gravação do webcast também está disponível no mesmo site até domingo, 21 de maio de 2023.

Este comunicado de imprensa sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023, bem como outras declarações que fazemos, contêm "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários, que incluem quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "espera", "pode", "acredita", "prevê", "planeja", "potencial", "projetado", "projeções", "precursor", "previsão", "perspectivas", "expectativas", "estima", "pretende", "antecipa", "ambiciona", "objetivo", "alvo", "agendado", "pensa", "deveria", "poderia", "iria", "irá", "vê", "provavelmente", e outros termos semelhantes. As declarações prospectivas lidam com problemas que são, em diversos graus, incertos, tais como declarações sobre nossos objetivos de desempenho e financeiros e outras previsões ou expectativas relacionadas ou que dependem de nossas perspectivas de negócios, o crescimento da SLB como um todo e para cada uma das suas divisões (e para linhas de negócios especificadas, áreas geográficas ou tecnologias dentro de cada divisão); demanda por petróleo e gás natural e crescimento da produção; preços do petróleo e do gás natural; previsões ou expectativas relacionadas à transição energética e à mudança climática global; melhorias nos procedimentos e tecnologias de operação; gastos com capital pela SLB e pelo setor de petróleo e gás; nossas estratégias de negócio, incluindo digital e "adequada para a bacia", bem como as estratégias dos nossos clientes; nossos projetos de APS; joint ventures e outras alianças; nossa resposta à pandemia da COVID-19 e a preparação para outras emergências de saúde difundidas; o impacto do conflito em andamento na Ucrânia no fornecimento global de energia; acesso a matérias-primas; condições econômicas e geopolíticas globais futuras; liquidez futura, incluindo fluxo de caixa livre, e resultados futuros das operações como, por exemplo, níveis de margem. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outras, mudanças nas condições econômicas e geopolíticas globais; mudanças nos gastos de exploração e produção pelos clientes da Schlumberger e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; resultados das operações e condição financeira dos clientes e fornecedores da SLB; incapacidade da Schlumberger de alcançar suas metas financeiras e de desempenho; a incapacidade de alcançar nossos objetivos de emissões de carbono zero ou objetivos provisórios de redução de emissões; condições econômicas, geopolíticas e comerciais gerais em regiões-chave do mundo; o conflito em andamento na Ucrânia; risco em moeda estrangeira; inflação; mudanças na política monetária por parte dos governos; pressão de preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis das pandemias da saúde; disponibilidade e custo de matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios na cadeia de suprimentos da Schlumberger; quedas de produção; a extensão de encargos futuros; incapacidade da Schlumberger de reconhecer as eficiências e os benefícios pretendidos de suas estratégias e iniciativas de negócios, como nas áreas Digital ou de Novas Energias; bem como seus planos de restruturação e de redução de custos estruturais; mudanças nos regulamentos governamentais e requisitos regulatórios, incluindo aqueles relacionados à exploração marítima de petróleo e gás, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas relacionadas ao clima; incapacidade da tecnologia de enfrentar novos desafios na exploração; competitividade de fontes alternativas de energia ou substitutos de produtos; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado e nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se nossas suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras declarações neste comunicado à imprensa relacionadas aos nossos planos ambientais, sociais e outros planos e objetivos de sustentabilidade não são uma indicação de que estas declarações são necessariamente importantes aos investidores ou que devem ser divulgadas em nossas declarações à SEC. Além disso, as declarações históricas, atuais e prospectivas relacionadas ao meio ambiente, sociais e declarações relacionadas à sustentabilidade podem ser baseadas nos padrões para medir o progresso que ainda estamos alcançando, controles e processos internos que continuam a evoluir e suposições que estão sujeitas a mudanças no futuro. As declarações aqui contidas são feitas somente na data deste comunicado, e a SLB descarta qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230419006051/pt/

Contato

Relações com Investidores: Ndubuisi Maduemezia - Vice-presidente de Relações com Investidores Joy V. Domingo - Diretora de Relações com Investidores Tel.: +1 (713) 375-3535 [email protected]

Assessoria de Imprensa: Josh Byerly - Vice-presidente de Comunicação Moira Duff - Diretora de Comunicação Externa Tel.: +1 (713) 375-3407 [email protected]

