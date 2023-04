Comunicado do Business Wire :Huawei

A Huawei anunciou que substituiu o sistema legado de ERP por seu sistema de MetaERP, sobre o qual tem controle total. Hoje a Huawei ofereceu a Cerimônia de Premiação de MetaERP para reconhecer as pessoas e equipes que fizeram contribuições importantes a esse projeto. O evento, intitulado "Heroes Fighting to Cross the Dadu River" (Heróis lutando para atravessar o Rio Dadu), aconteceu no Xi Liu Bei Po Village Campus da empresa em Dongguan, na China.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005406/pt/

Recognizing Huawei's partners at the MetaERP Award Ceremony (Photo: Huawei)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ERP (planejamento de recursos corporativos) é o sistema de TI de gestão corporativa mais importante. A Huawei apresentou o sistema de MRP (planejamento de recursos de manufatura) II em 1996 e, depois, expandiu para o sistema de ERP com vários upgrades iterativos. O antigo sistema de ERP foi o sistema principal que sustentou as operações corporativas e o rápido desenvolvimento da Huawei por mais de 20 anos. O sistema apoiou operações empresariais eficientes da Huawei, o que gerou centenas de bilhões de dólares todos os anos em mais de 170 países e regiões em todo o mundo.

Em 2019, a Huawei começou a passar por pressão externa e desafios empresariais. A empresa decidiu desenvolver um sistema de MetaERP completamente autocontrolado para substituir o antigo sistema de ERP. Esse foi o projeto de transformação mais extenso e complexo que a Huawei já realizou. Nos últimos três anos, a Huawei investiu recursos significantes e alocou vários milhares de pessoas nesse projeto, ao passo em que também trabalhou com a indústria e parceiros do ecossistema para superar desafios relacionados. Esse novo sistema de MetaERP nativo de nuvem, em escala ultra larga e orientada ao futuro já foi implementado, substituindo o antigo sistema de ERP.

O MetaERP atualmente lida com 100% dos cenários empresariais da Huawei e 80% do seu volume empresarial. O MetaERP já foi aprovado nos testes de pagamento mensal, trimestral e anual, e também garante zero falhas, zero atrasos e zero ajustes contábeis.

Tao Jingwen, membro do Conselho da Huawei e presidente do departamento de Gestão de Qualidade, Processo Empresarial e TI, afirmou: "Nos desconectamos do nosso antigo sistema de ERP e outros sistemas centrais de operação e gestão há mais de três anos. Desde então, não só conseguimos construir nosso próprio MetaERP, como também administrar a troca de sistemas e comprovar suas capacidades. Hoje temos o orgulho de anunciar que superamos os desafios. Sobrevivemos!"

A Huawei tem controle total e completo do MetaERP, que foi construído com outros sistemas da empresa, como EulerOS e GaussDB. A Huawei também trabalhou com parceiros para incorporar tecnologias avançadas, como arquitetura nativa de nuvem, arquitetura multilocatária orientada por metadados e inteligência em tempo real dentro do sistema de MetaERP, melhorando significantemente a eficiência do serviço e a qualidade operacional. Os princípios orientadores da Huawei devem criar a arquitetura mais simples possível com a melhor qualidade possível, entregando a melhor experiência possível com os menores custos possíveis. Em uma série de áreas, incluindo tanto ERP quanto PLM (gestão de ciclo de vida de produto), a Huawei continuará trabalhando com parceiros para construir sistemas empresariais centrais mais eficientes e seguros que não estão sujeitos a nenhuma restrição.

Sabrina Meng, presidente rotativa e diretora financeira da Huawei, afirmou: "Saltos na tecnologia requerem um espírito de trabalho artístico e anos de experiência. E, ainda mais importante, requerem mente aberta para conduzir os saltos da maneira que pensamos. Não teríamos conseguido construir o MetaERP sem o suporte dos nossos parceiros. A inovação só é possível com uma mente aberta, e prosperar só é possível quando trabalhamos juntos."

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005406/pt/

Contato

[email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags