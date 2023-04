Atentado a delegacia deixa 7 mortos e dezenas de feridos no Paquistão

Um atentado a bomba cometido nesta segunda-feira (24) contra uma delegacia de polícia antiterrorista no Paquistão deixou pelo menos sete mortos e 44 feridos, e também provocou o colapso do edifício, segundo fontes oficiais.

Várias explosões foram registradas "dentro da delegacia" de Kabal, uma cidade do vale de Swat (noroeste), e provocaram o "colapso total do edifício", assinalou Khalid Sohail, um responsável da polícia do departamento local de contraterrorismo.

"Pelo menos sete corpos foram retirados dos escombros e 44 pessoas foram levadas para hospitais próximos", detalhou Bilal Faizi, porta-voz dos serviços locais de resgate. O primeiro balanço informado dava conta de três mortos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro responsável da polícia, Akhtar Hayat, relatou que "duas ou três bombas" explodiram e que "a maioria das vítimas é de policiais". Além disso, ainda há buscas por eventuais sobreviventes.

Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque, mas, desde o início do ano, os ataques contra postos de polícia geralmente estão relacionados com os talibãs paquistaneses.

Em janeiro, um homem-bomba se explodiu dentro de um complexo policial na cidade de Peshawar, no noroeste do país, matando mais de 80 agentes e derrubando o edifício.

No mês seguinte, cinco pessoas morreram quando uma célula do grupo TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan), fundado em 2007, atacou um edifício da polícia em Karachi (sul), provocando um tiroteio que durou várias horas.

O TTP acusa as forças de segurança de realizarem execuções extrajudiciais.

O Paquistão vivencia um crescimento espetacular dos ataques desde que os talibãs retornaram ao poder no vizinho Afeganistão em agosto de 2022.

Os militantes paquistaneses do TTP controlaram durante muito tempo regiões inteiras do noroeste do Paquistão, inclusive o vale de Swat.

Depois foram derrotados pelo Exército, após um ataque em 2014 que matou cerca de 150 pessoas, principalmente estudantes.

No vale de Swat, Malala Yousafzai, então com 15 anos, levou um tiro na cabeça disparado pelo TTP em 2012, quando ela defendia a educação para as meninas, uma campanha que a levou a obter o prêmio Nobel da Paz anos depois.

Um cessar-fogo precário de seis meses entre o TTP e Islamabad foi quebrado em novembro.

la-zz/dth/prh/dth/eg/jvb/rpr/mvv

Tags