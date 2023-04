Sérvios de Kosovo boicotam eleições municipais no norte organizadas por Pristina

Os sérvios de Kosovo boicotaram, neste domingo (23), as eleições municipais organizadas pelas autoridades de Pristina no norte do território, onde os representantes da comunidade sérvia renunciaram a seus cargos nas instituições locais em novembro.

O índice de participação foi de apenas 3,47%, ou seja, 1.567 eleitores de um total de 45.000 inscritos nas listas eleitorais, declarou à imprensa o porta-voz da comissão eleitoral em Pristina, Valmir Elezi.

Os 19 postos de votação instalados provisoriamente pelas autoridades de Pristina fecharam às 19h locais (14h em Brasília), detalhou o presidente da comissão eleitoral, Kreshnik Radoniqi. Nenhum incidente foi registrado.

O boicote quase total do pleito pelos sérvios dessas quatro municipalidades do norte, onde eles são ampla maioria, pode agravar as tensões dos últimos meses entre o governo kosovar e os sérvios.

As eleições acontecem pouco mais de um mês depois do anúncio, pela União Europeia (UE), de um acordo sobre a normalização das relações entre os governos de Sérvia e Kosovo, obtido em Ohrid (Macedônia do Norte), mas que não foi assinado por ambas as partes.

A República da Sérvia, que apoiou a decisão dos sérvios de boicotar o pleito, classificou o processo eleitoral como um "fiasco" e insistiu na necessidade de criação de uma "associação de municipalidades sérvias", que seria uma espécie de autonomia dos 120.000 sérvios residentes no Kosovo, que tem 1,8 milhão de habitantes no total, a maioria albaneses.

