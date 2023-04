PRINCIPAL NOTÍCIA

SUDÃO CONFLITO: EUA e outros países retiram seus cidadãos do Sudão, onde os combates continuam

CARTUM:

EUA e outros países retiram seus cidadãos do Sudão, onde os combates continuam

Os Estados Unidos e o Reino Unido retiraram seus funcionários da embaixada em Cartum, e outros países seguem o mesmo passo neste domingo (23) para retirar seus cidadãos do Sudão, onde combates sangrentos entre o exército e paramilitares entraram em sua segunda semana.

-- EUROPA

LONDRES:

As grandes datas da vida de Charles III

A coroação de Charles III consagra um homem cuja vida foi uma longa espera, cheia de crises e paixões. Ele se tornou príncipe herdeiro aos 3 anos, rei aos 73 após a morte de Elizabeth II e será coroado em 6 de maio aos 74 anos.

LONDRES:

Quem comparecerá à coroação de Charles III?

A coroação de Charles III terá cerca de 2.000 convidados, bem menos que os 8.000 que lotaram a Abadia de Westminster para a coroação de sua mãe em 1953. Isso é o que se sabe no momento sobre os presentes e ausentes.

LONDRES:

Reino Unido se prepara para coroar Charles III

Charles III será oficialmente coroado em Londres dentro de duas semanas, em uma cerimônia rica em tradição, mas que o rei britânico quer mais simples e moderna do que a de Elizabeth II há 70 anos. E isso desperta muito menos interesse.

LONDRES:

Abadia de Westminster, lugar-chave na história da monarquia britânica

A Abadia de Westminster, onde o rei Charles III será coroado oficialmente em 6 de maio, foi palco de momentos-chave na história da monarquia britânica durante quase 1.000 anos.

-- ÁFRICA

NIAMEI:

Grupo Estado Islâmico continua seu avanço arrebatador no Sahel

O grupo Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS) estabeleceu-se como a força dominante no nordeste do Mali, ao preço de combates sangrentos, massacres e deslocamentos populacionais, e agora pretende se expandir para os vizinhos Níger e Burkina Faso.

PEQUIM:

Setor imobiliário chinês vê sinais de recuperação, mas continua frágil

O pior da crise já passou e algumas corretoras começam a ver a luz no fim do túnel, mas analistas alertam que o mercado imobiliário chinês crescerá lentamente nos próximos anos.

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

