Olympique de Marselha vence Lyon (2-1) nos acréscimos e recupera vice-liderança

Com um 'milagre' nos acréscimos, o Olympique de Marselha venceu o Lyon (7º) fora de casa por 2 a 1 e recuperou o segundo lugar do campeonato francês, neste domingo, no encerramento da 32ª rodada.

Agora, o Marselha tem um ponto a mais que o Lens (3º), a quem visita no dia 6 de maio, no jogo de maior destaque da 34ª rodada.

Com a vitória, a equipe do sul da França chega a onze jogos sem derrota fora de casa: são 9 vitórias e 2 empates.

Em Lyon o turco Cengiz Under abriu o placar quase no intervalo (44') e Alexandre Lacazette empatou para os donos da casa no segundo tempo (68'). Mas nos acréscimos o meia Malo Gusto marcou um gol contra (90+2).

"Este último segundo gol é a razão pela qual as pessoas gostam de futebol, porque tudo pode acontecer. Não sei se é um gol que caiu do céu, ou o destino, mas no geral penso que foi um jogo fantástico de acompanhar", disse o treinador do OM, Igor Tudor.

Parecia que a partida terminaria empatada, mas esse milagre permitiu ao Marselha conquistar sua primeira vitória em Lyon pela primeira vez desde 2007.

No final dos acréscimos, em um cruzamento de Issa Kaboré aparentemente sem perigo, toda a defesa local entrou em pânico, de Johann Lepenant a Sinaly Diomandé, que afastou no desespero e a bola bateu em Malo Gusto indo parar dentro do próprio gol.

O primeiro gol do Marselha veio após uma série de más decisões dos jogadores comandados por Laurent Blanc.

À frente, o time de Tudor melhorou após o intervalo e poderia ter marcado por meio de Jonathan Clauss e depois com Under, que esbarrou na defesa de Anthony Lopes.

O Lyon encontrou seu gol em um cruzamento de Corentin Tolisso que Lacazette finalizou para a rede chegando a 20 gols na Ligue 1.

Mais cedo, a menos de uma semana da final da Copa da França, o Nantes (16º) não consegue fugir da zona de rebaixamento e segue em situação perigosa após empatar em 2 a 2 em seu estádio contra o Troyes (18º), neste domingo, pela 32ª rodada da Ligue 1.

'Les Canaris' estão há nove jogos sem vencer no campeonato, incluindo cinco derrotas. Ou seja, o time não vai defender nas melhores condições o título conquistado no ano passado, no próximo sábado, no Stade de France, contra o Toulouse.

O Nantes é 16º, empatado com o Brest (17º), a primeira equipe que seria rebaixada e que ficou no empate em 0 a 0 com o Ajaccio, penúltimo e que jogou com dez desde o minuto 66.

O Toulouse (12º), o outro finalista da Copa da França, ganhou confiança ao vencer o Lorient (11º) por 1 a 0.

Na parte inferior da tabela, o Strasbourg (15º) conseguiu um bom resultado ao vencer por 2 a 0 o Reims (8º) fora de casa.

O clima não é dos melhores para o Nice (10º), que não tem nada para disputar nesta reta final. Três dias depois de ser eliminado nas quartas de final da Liga Europa pelo Basel, o time perdeu por 2 a 1 na Allianz Riviera quase vazia para o Clermont (9º).

Na corrida por uma vaga nos torneios europeus, o Rennes (6º) perdeu por 1 a 0 em sua visita ao Montpellier (13º) apesar da superioridade numérica devido à expulsão de Teji Savanier na segunda etapa. Os bretões têm três pontos a menos que o Lille (5º).

--- Jogos da 32ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Angers - PSG 1 - 2

- Sábado:

Auxerre - Lille 1 - 1

Lens - Monaco 3 - 0

- Domingo:

Reims - Strasbourg 0 - 2

Ajaccio - Brest 0 - 0

Nantes - Troyes 2 - 2

Nice - Clermont-Ferrand FC 1 - 2

Lorient - Toulouse 0 - 1

Montpellier - Rennes 1 - 0

Lyon - Olympique de Marselha 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 75 32 24 3 5 75 31 44

2. Olympique de Marselha 67 32 20 7 5 59 31 28

3. Lens 66 32 19 9 4 54 25 29

4. Monaco 61 32 18 7 7 66 46 20

5. Lille 56 32 16 8 8 57 40 17

6. Rennes 53 32 16 5 11 51 34 17

7. Lyon 50 32 14 8 10 50 36 14

8. Reims 47 32 11 14 7 40 34 6

9. Clermont-Ferrand FC 46 32 13 7 12 35 43 -8

10. Nice 45 32 11 12 9 39 31 8

11. Lorient 45 32 12 9 11 43 44 -1

12. Toulouse 41 32 12 5 15 48 54 -6

13. Montpellier 40 32 12 4 16 48 52 -4

14. Auxerre 33 32 8 9 15 30 53 -23

15. Strasbourg 32 32 7 11 14 43 53 -10

16. Nantes 32 32 6 14 12 35 46 -11

17. Brest 32 32 7 11 14 35 48 -13

18. Troyes 22 32 4 10 18 41 69 -28

19. Ajaccio 22 32 6 4 22 22 58 -36

20. Angers 14 32 3 5 24 25 68 -43

