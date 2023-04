Nantes empata com Troyes (2-2) e segue ameaçado de rebaixamento

A menos de uma semana da final da Copa da França, o Nantes (16º) não consegue fugir da zona de rebaixamento e segue em situação perigosa após empatar em 2 a 2 em seu estádio contra o Troyes (18º), neste domingo, pela 32ª rodada da Ligue 1.

'Les Canaris' estão há nove jogos sem vencer no campeonato, incluindo cinco derrotas. Ou seja, o time não vai defender nas melhores condições o título conquistado no ano passado, no próximo sábado, no Stade de France, contra o Toulouse.

O Nantes é 16º, empatado com o Brest (17º), a primeira equipe que seria rebaixada e que ficou no empate em 0 a 0 com o Ajaccio, penúltimo e que jogou com dez desde o minuto 66.

O Toulouse (12º), o outro finalista da Copa da França, ganhou confiança ao vencer o Lorient (11º) por 1 a 0.

Na parte de baixo da tabela, o Strasbourg (15º) conseguiu um bom resultado ao vencer por 2 a 0 o Reims (8º) fora de casa.

O clima não é dos melhores para o Nice (10º), que não tem nada para disputar nesta reta final. Três dias depois de ser eliminado nas quartas de final da Liga Europa pelo Basel, o time perdeu por 2 a 1 na Allianz Riviera quase vazia para o Clermont (9º).

Na corrida por uma vaga nos torneios europeus, o Rennes (6º) perdeu por 1 a 0 em sua visita ao Montpellier (13º) apesar da superioridade numérica devido à expulsão de Teji Savanier na segunda etapa. Os bretões têm três pontos a menos que o Lille (5º).

--- Jogos da 32ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Angers - PSG 1 - 2

- Sábado:

Auxerre - Lille 1 - 1

Lens - Monaco 3 - 0

- Domingo:

Reims - Strasbourg 0 - 2

Ajaccio - Brest 0 - 0

Nantes - Troyes 2 - 2

Nice - Clermont-Ferrand FC 1 - 2

Lorient - Toulouse 0 - 1

Montpellier - Rennes 1 - 0

Lyon - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 75 32 24 3 5 75 31 44

2. Lens 66 32 19 9 4 54 25 29

3. Olympique de Marselha 64 31 19 7 5 57 30 27

4. Monaco 61 32 18 7 7 66 46 20

5. Lille 56 32 16 8 8 57 40 17

6. Rennes 53 32 16 5 11 51 34 17

7. Lyon 50 31 14 8 9 49 34 15

8. Reims 47 32 11 14 7 40 34 6

9. Clermont-Ferrand FC 46 32 13 7 12 35 43 -8

10. Nice 45 32 11 12 9 39 31 8

11. Lorient 45 32 12 9 11 43 44 -1

12. Toulouse 41 32 12 5 15 48 54 -6

13. Montpellier 40 32 12 4 16 48 52 -4

14. Auxerre 33 32 8 9 15 30 53 -23

15. Strasbourg 32 32 7 11 14 43 53 -10

16. Nantes 32 32 6 14 12 35 46 -11

17. Brest 32 32 7 11 14 35 48 -13

18. Troyes 22 32 4 10 18 41 69 -28

19. Ajaccio 22 32 6 4 22 22 58 -36

20. Angers 14 32 3 5 24 25 68 -43

