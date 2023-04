Milan vence Lecce (2-0) com dois gols de Rafael Leão; Inter derrota Empoli

Dois gols de Rafael Leão, o grande destaque da classificação do Milan às semifinais da Liga dos Campeões, contra o Napoli, deram aos 'rossoneri' (5º) valiosos três pontos contra o Lecce (2 a 0), neste domingo, pela 31ª rodada da Serie A.

O português, com uma cabeçada após um cruzamento de Sandro Tonali (40') e um chute cruzado de pé esquerdo (75'), permitiu à sua equipe conquistar três pontos depois de dois empates decepcionantes contra Empoli (0-0) e Bologna (1-1).

Os atuais campeões italianos continuam fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, mas alcançaram a Roma (4ª) em número de pontos, a uma semana de enfrentar a equipe de José Mourinho na capital. Os 'Giallorossi' visitam a Atalanta de Bergamo (7ª) nesta segunda-feira.

Com o desfalque de Olivier Giroud, que foi poupado devido a um desconforto na panturrilha esquerda após o gol decisivo em Nápoles na terça-feira pelas quartas de final da Liga dos Campeões (1 a 1), Leão assumiu o comando do ataque. O português (com 12 gols marcados no campeonato) quase levou para casa a bola com um hat-trick, mas seu chute saiu forte demais (73').

No primeiro jogo do dia, Romelu Lukaku voltou a dar esperanças à Inter de Milão (6º) na Serie A, depois de cinco jogos sem vencer (quatro derrotas e um empate), com uma dobradinha e uma assistência para o argentino Lautaro Martínez, na vitória por 3 a 0 fora de casa contra o Empoli.

O atacante belga abriu o placar com o pé direito (48') e aumentou a vantagem de canhota (76'), conseguindo sua primeira dobradinha desde sua volta à Inter nesta temporada, após uma passagem pelo Chelsea.

Sem qualquer pressão sobre seus ombros depois dos dois gols marcados, o belga, que nesta temporada só tinha marcado três gols na Serie A (dois deles de pênalti), ofereceu o terceiro a Lautaro Martínez (88'), como nos melhores tempos da dupla "Lu-La" (apelido italiano da dupla Lukaku-Lautaro) quando a Inter conquistou o título em 2020/21.

Com o moral subindo após a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões, a Inter conquistou sua primeira vitória fora de casa desde o final de janeiro, encerrando uma sequência de cinco jogos sem vitórias que a levou a perder as posições na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

--- Jogos da 31ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília0 e classificação:

- Sexta-feira:

Hellas Verona - Bologna 2 - 1

- Sábado:

Salernitana - Sassuolo 3 - 0

Lazio - Torino 0 - 1

Sampdoria - Spezia 1 - 1

- Domingo:

Empoli - Inter 0 - 3

Monza - Fiorentina 3 - 2

Udinese - Cremonese 3 - 0

Milan - Lecce 2 - 0

Juventus - Napoli

- Segunda-feira:

(15h45) Atalanta - Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 75 30 24 3 3 66 21 45

2. Lazio 61 31 18 7 6 49 21 28

3. Juventus 59 30 18 5 7 47 25 22

4. Roma 56 30 17 5 8 42 26 16

5. Milan 56 31 16 8 7 51 37 14

6. Inter 54 31 17 3 11 51 34 17

7. Atalanta 49 30 14 7 9 48 35 13

8. Bologna 44 31 12 8 11 40 39 1

9. Udinese 42 31 10 12 9 42 39 3

10. Fiorentina 42 31 11 9 11 37 36 1

11. Torino 42 31 11 9 11 32 36 -4

12. Monza 41 31 11 8 12 38 43 -5

13. Sassuolo 40 31 11 7 13 38 46 -8

14. Salernitana 33 31 7 12 12 37 50 -13

15. Empoli 32 31 7 11 13 25 40 -15

16. Lecce 28 31 6 10 15 26 38 -12

17. Spezia 27 31 5 12 14 26 49 -23

18. Hellas Verona 26 31 6 8 17 26 44 -18

19. Cremonese 19 31 3 10 18 27 57 -30

20. Sampdoria 17 31 3 8 20 20 52 -32

