Freiburg goleia Schalke (4-0) e segue na luta por uma vaga na Champions

O Freiburg goleou o Schalke (17º) por 4 a 0 em casa, neste domingo, em jogo da 29ª rodada da Bundesliga, e segue firme na corrida por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

A cinco rodadas do fim da temporada, o Freiburg tem 53 pontos e assume a terceira posição com um de vantagem em relação ao Union Berlin (52 pontos) e dois pontos a mais que o Leipzig (51), que perdeu para o Bayer Leverkusen (2-0) e caiu para o quinto lugar.

Os quatro primeiros colocados da Bundesliga se classificam diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada. As duas primeiras vagas já parecem garantidas, a não ser que ocorra uma hecatombe, por Borussia Dortmund (60 pontos) e Bayern de Munique (59).

O Union Berlin que joga no campo do Borussia Mönchengladbach (10º), pode assumir o terceiro lugar caso consiga os três pontos.

Algoz do Bayern de Munique nas quartas de final da Copa da Alemanha, o Freiburg levou a melhor neste domingo graças a dois gols do atacante austríaco Michael Gregoritsch (7' e 35'), e outros de Lucas Höler (52') e Matthias Ginter (82').

E classificado para as semifinais da Liga Europa há poucos dias, o Bayer Leverkusen segue sua escalada na Bundesliga, com um oitavo jogo sem derrota (o 13º no total contando as competições europeias), dos quais seis foram vitórias, nesta que é a primeira grande experiência de Xabi Alonso como técnico.

Apesar do cansaço acumulado, o Bayer abriu o placar por meio do tcheco Adam Hlozek aos 40 minutos. Os donos da casa acabaram com o suspense a cinco minutos do final, graças a um pênalti cobrado por Nadiem Amiri.

Os jogadores comandados por Xabi Alonso estão próximos da zona da Liga dos Campeões, na sexta posição, com 47 pontos. E na próxima semana visitam o Union Berlin.

--- Jogos da 29ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Augsburg - Stuttgart 1 - 1

- Sábado:

Bochum - Wolfsburg 1 - 5

Hoffenheim - Colônia 1 - 3

Mainz - Bayern de Munique 3 - 1

Hertha Berlim - Werder Bremen 2 - 4

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 4 - 0

- Domingo:

Freiburg - Schalke 04 4 - 0

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2 - 0

B. Moenchengladbach - 1. FC Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 60 29 19 3 7 66 39 27

2. Bayern de Munique 59 29 17 8 4 79 33 46

3. Freiburg 53 29 15 8 6 45 37 8

4. 1. FC Union Berlin 52 28 15 7 6 43 31 12

5. RB Leipzig 51 29 15 6 8 53 37 16

6. Bayer Leverkusen 47 29 14 5 10 53 41 12

7. Mainz 45 29 12 9 8 49 40 9

8. Wolfsburg 43 29 11 10 8 51 37 14

9. Eintracht Frankfurt 42 29 11 9 9 49 45 4

10. B. Moenchengladbach 36 28 9 9 10 43 45 -2

11. Colônia 35 29 8 11 10 40 47 -7

12. Werder Bremen 35 29 10 5 14 47 56 -9

13. Augsburg 30 29 8 6 15 38 54 -16

14. Hoffenheim 29 29 8 5 16 39 50 -11

15. Bochum 27 29 8 3 18 32 66 -34

16. Stuttgart 25 29 5 10 14 36 51 -15

17. Schalke 04 24 29 5 9 15 26 56 -30

18. Hertha Berlim 22 29 5 7 17 35 59 -24

