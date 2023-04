França promete navios, ônibus e infraestrutura ferroviária à Ucrânia

O governo francês prometeu fornecer navios, ônibus e trilhos de trem para a Ucrânia, cuja infraestrutura de transporte foi seriamente danificada pela invasão russa.

O vice-ministro dos Transportes, Clément Beaune, que concluiu neste domingo (23) uma visita de quatro dias à Ucrânia, apelou às empresas francesas, "a partir de agora", para "colaborar, principalmente no setor dos transportes".

De acordo com o Ministério da Transição Ecológica da França, "as últimas avaliações estimam o custo da reconstrução da Ucrânia em 383 bilhões de euros", incluindo 83 bilhões apenas para infraestrutura de transporte.

Beaune "tomou a iniciativa de reunir os dirigentes das principais empresas francesas do setor dos transportes no seu retorno à França para acelerar a sua mobilização para a Ucrânia", acrescentou o ministério em comunicado.

A França prometeu "doar navios" e contribuir com "a experiência técnica" do operador dos portos do rio Sena, "com o objetivo de aumentar as exportações de grãos".

Também enviará "ônibus adicionais para a Ucrânia para garantir o transporte escolar, além dos trinta veículos já entregues", segundo o comunicado. Também receberá 10 controladores de tráfego aéreo ucranianos para preparar a reabertura do céu ucraniano", disse o ministério.

Paris prometeu "fornecer 20.000 toneladas de trilhos para a Ucrânia, reconstruir várias centenas de quilômetros de ferrovias" arruinadas por combates e bombardeios e "dez geradores elétricos adicionais de 1,5 tonelada".

