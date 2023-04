Cerca de 60 pessoas assassinadas em Burkina Faso por homens de uniforme militar

Aproximadamente 60 pessoas foram assassinadas na quinta-feira no norte de Burkina Faso "por homens vestidos com uniformes" do exército nacional, anunciou neste domingo (23) o promotor da cidade de Ouahigouya (norte).

Lamine Kaboré indicou em um comunicado enviado à AFP que foi informado pela gendarmaria da cidade "que no povoado de Karma [...] cerca de 60 pessoas foram assassinadas por pessoas que usavam uniformes de nossas forças armadas nacionais".

"Os feridos foram transportados e estão sendo tratados em nossos centros de saúde", acrescentou. "Os autores desses atos levaram vários bens".

O promotor indicou que havia "dado as instruções necessárias [...] para esclarecer os fatos e prender os envolvidos". Ele pediu a "todos aqueles que tenham informações sobre esses fatos" que "as denunciem".

Moradores consultados pela AFP disseram que, segundo os sobreviventes, "mais de uma centena de pessoas em motos e caminhonetes atacaram Karma na quinta-feira passada".

"Dezenas de homens e jovens foram executados por esses homens com trajes militares", explicaram.

Burkina Faso, especialmente o norte, tem vivido desde 2015 uma espiral de violência atribuída a grupos jihadistas ligados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico, causando mais de 10.000 mortes de civis e soldados e cerca de dois milhões de deslocados internos, de acordo com ONGs no país.

