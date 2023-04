Azerbaijão instala primeiro posto de controle na entrada de eixo crucial em direção à Armênia

O Azerbaijão anunciou neste domingo (23) que instalou um primeiro posto de controle na entrada do corredor Lachin, a única rodovia que liga a Armênia à disputada região de Nagorno-Karabakh.

"A partir das 12h00 (05h00 no horário de Brasília) de 23 de abril, um posto de fronteira (...) foi instalado no território soberano do Azerbaijão, na entrada da rodovia Lachin-Khankendi", anunciaram os guardas de fronteira em uma declaração, na qual eles afirmam estar agindo "em resposta" a uma decisão semelhante tomada por Yerevan no sábado.

Esta medida foi implementada "para impedir o transporte ilegal de mão de obra, armas e minas do território da Armênia para formações ilegais de bandidos armênios no território do Azerbaijão", especificaram.

Em 22 de abril, câmeras de vigilância "registraram a entrada no território do Azerbaijão de dois contêineres para fins militares e um comboio de veículos militares armênios", disse a diplomacia do Azerbaijão em comunicado, denunciando "ameaças e provocações" de Yerevan.

O Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão sublinhou que a instalação de um posto de controle "servirá para a transparência dos movimentos (...), o Estado de Direito e, desta forma, garantirá a segurança dos movimentos".

Segundo os guardas de fronteira do Azerbaijão, a força de paz russa, destacada na região, e o "centro de vigilância russo-turco" foram "informados" da decisão.

A Armênia e o Azerbaijão, duas ex-repúblicas soviéticas no Cáucaso, travaram uma breve guerra em 2020 pelo controle do enclave de Nagorno-Karabakh.

Este conflito terminou com uma derrota militar armênia e um acordo de cessar-fogo, patrocinado pela Rússia.

