Auxiliar-técnico é expulso por derrubar jogador e evitar gol do Twente no campeonato holandês

O auxiliar-técnico do Sparta Rotterdam, Jeroen Rijsdijk, foi expulso por ter impedido o espanhol Julio Pleguezuelo, jogador do FC Twente, de avançar até a área adversária nos últimos instantes dessa partida do campeonato holandês, quando o jogo estava empatado em 3 a 3 neste domingo.

Aos 99 minutos de partida, quando os jogadores do Twente buscavam a vitória em um contra-ataque perigoso, Pleguezuelo corria pela linha lateral para evitar que a bola saísse quando Rijsdijk cometeu 'uma falta', interrompendo seu avanço.

Furioso, o zagueiro do Twente se levantou e partiu para cima de Rijsdijk, que acabou recebendo o cartão vermelho por sua atitude antidesportiva.

Esse gesto pode ter permitido ao Sparta Rotterdam segurar o empate e, assim, o quinto lugar na tabela, com um ponto a mais que o próprio Twente, a quatro rodadas do fim do campeonato.

