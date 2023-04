Ativistas ambientais formam enorme pilha de bitucas de cigarro em Lisboa

Ativistas ambientais recolheram em Portugal cerca de 650 mil bitucas de cigarro e as empilharam no centro de Lisboa neste domingo (23) para conscientizar sobre esse tipo de poluição.

"Solicitamos a todos em Portugal que participem deste projeto comunitário para chamar a atenção para a poluição por plástico, pois há plástico escondido nas bitucas de cigarro e muitas pessoas não sabem", explicou à AFP Andreas Noe, alemão de 34 anos que organizou esta iniciativa.

"Uma única bituca representa um bom exemplo de como as pessoas podem começar a agir, não apenas sobre o assunto das bitucas e dos resíduos, mas também sobre problemas relacionados ao oceano e, em última análise, à crise climática", acrescentou.

ONGs e indivíduos reuniram, em uma semana, bitucas suficientes para encher cerca de 40 barris de cerveja de plástico, a serem reciclados posteriormente. Em seguida, despejaram o conteúdo em uma lona, formando uma pilha que Noe subiu usando uma máscara.

O ativista se estabeleceu em Portugal há seis anos. Dois anos atrás, reuniu quase um milhão de bitucas em dois meses.

"Queremos acabar com este problema incentivando as pessoas a jogar suas bitucas no lixo ou nos cinzeiros de bolso, em qualquer lugar que não seja o chão", declarou David Figueira, um dos participantes da iniciativa.

